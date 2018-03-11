В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:budivelnik Теперь заживете. Газ для свидомых будет бесплатным. "Газпром получил от "Нафтогаза" предоплату за март, но вернул ее из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту. Оно необходимо для начала поставок, отметил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев."
... російські лідери повторюють гітлера. Правда в менших масштабах Гітлер захопив Францію,Бельгію.Австрію- ...
не згоден що в менших масштабах гітлер теж не віразу все захопив. у цих потвор усе ще в планах єдина різниця це те що гітлер був ідейним політиком, а пукарлик має чималі статки
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Прокурорская проверка показала, что более чем в 300 школах Забайкалья дети ходят в туалет на улице, что не соответствует санитарным нормам, сообщила во вторник прокуратура региона.
К туалетам внимание ведомства привлекла ситуация в Верхне-Ульхунской средней школе Кыринского района. Там прокурор через суд обязал власти профинансировать создание тёплого туалета, обеспеченного мылом, бумагой и полотенцами. Проверка коснулась и остальных школ региона.
«Установлено, что на территории края расположено 572 школы, из которых 327 (57%) имеют надворные туалеты, не соответствующие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства», — сказано в сообщении ведомства.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...