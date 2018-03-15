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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 231232233234
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:47

  budivelnik написав:
  ceba написав:budivelnik Теперь заживете. Газ для свидомых будет бесплатным. "Газпром получил от "Нафтогаза" предоплату за март, но вернул ее из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту. Оно необходимо для начала поставок, отметил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев."
...
російські лідери повторюють гітлера. Правда в менших масштабах
Гітлер захопив Францію,Бельгію.Австрію- ...

не згоден що в менших масштабах
гітлер теж не віразу все захопив. у цих потвор усе ще в планах :evil:
єдина різниця це те що гітлер був ідейним політиком, а пукарлик має чималі статки
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:31

А тем временем в благословенной РФ...

Ситуация настолько сурова, что для проверки сортиров требуется привлекать прокурорские проверки.

http://info.sibnet.ru/article/534082/
Прокурорская проверка показала, что более чем в 300 школах Забайкалья дети ходят в туалет на улице, что не соответствует санитарным нормам, сообщила во вторник прокуратура региона.

К туалетам внимание ведомства привлекла ситуация в Верхне-Ульхунской средней школе Кыринского района. Там прокурор через суд обязал власти профинансировать создание тёплого туалета, обеспеченного мылом, бумагой и полотенцами. Проверка коснулась и остальных школ региона.

«Установлено, что на территории края расположено 572 школы, из которых 327 (57%) имеют надворные туалеты, не соответствующие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства», — сказано в сообщении ведомства.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 19:55

Государство-изгой. Английский Time задал повестку ))

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vladvlas
 
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