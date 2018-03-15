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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:04

  slavek написав:https://theins.ru/opinions/95186
Однокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Юрий Швец: «Российские спецслужбы занимаются не разведкой, а крышеванием проституции и торговлей кокаином»

наступний "скрипаль-литвиненко"...
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:06

Систематически врет россиянам

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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:06

  ceba написав:slavek Ваша Надiя вообще занимается подготовкой по обрушению купола ВР о чем
и поведал прокурор опираясь на данные СБУ. Интересно, чем по вашему, занимались спецслужбы Украины в 2013-14 годах?

чим?
Востаннє редагувалось Karp в Нед 18 бер, 2018 13:14, всього редагувалось 1 раз.
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:13

  ceba написав:
  vladvlas написав:
  ceba написав:Надiя вообще занимается подготовкой по обрушению купола ВР
А российские спецслужбы дома в москве вместе с людьми взрывали. Вы, россияне, думаете, что все такие?
о том ,что российские спецслужбы взрывали в Москве дома вместе с людьми это тебе прокурор Луценко доложил?

з багатьох джерел така інформація підтверджена. Схоже тільки Вам не доповіли, гаспадін прапор... чи мічман? :mrgreen:
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:20

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