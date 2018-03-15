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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:04

  slavek написав:https://theins.ru/opinions/95186
Однокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Юрий Швец: «Российские спецслужбы занимаются не разведкой, а крышеванием проституции и торговлей кокаином»

наступний "скрипаль-литвиненко"...
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:06

Систематически врет россиянам

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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:06

  ceba написав:slavek Ваша Надiя вообще занимается подготовкой по обрушению купола ВР о чем
и поведал прокурор опираясь на данные СБУ. Интересно, чем по вашему, занимались спецслужбы Украины в 2013-14 годах?

чим?
Востаннє редагувалось Karp в Нед 18 бер, 2018 13:14, всього редагувалось 1 раз.
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:13

  ceba написав:
  vladvlas написав:
  ceba написав:Надiя вообще занимается подготовкой по обрушению купола ВР
А российские спецслужбы дома в москве вместе с людьми взрывали. Вы, россияне, думаете, что все такие?
о том ,что российские спецслужбы взрывали в Москве дома вместе с людьми это тебе прокурор Луценко доложил?

з багатьох джерел така інформація підтверджена. Схоже тільки Вам не доповіли, гаспадін прапор... чи мічман? :mrgreen:
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:20

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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:49

[quote="4325102:Faceless"]Кому, как не украинцам следить за выборами президента в РФ при том,что каждый свидомый знает кого в РФ выберут Президентом. Главное в Украине выбрали достойного.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:58

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Кому, как не украинцам следить за выборами президента в РФ при том,что каждый свидомый знает кого в РФ выберут Президентом.

А для россиян результат выборов полон неожиданностей?
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 14:33

  Faceless написав:
  ceba написав:Кому, как не украинцам следить за выборами президента в РФ при том,что каждый свидомый знает кого в РФ выберут Президентом.

А для россиян результат выборов полон неожиданностей?
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Вам то чего переживать? Вы выставляете фото Рапорта неизвестно кого, неизвестно кому. Даже то ,что подчеркнуто красной линией не имеет смысла. Какой слог- "против выборов Путина". Похоже рапорт писал Навальный и его команда или онижедети с майдана.
Востаннє редагувалось ceba в Нед 18 бер, 2018 14:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 14:36

  Faceless написав:Зображення


Выглядит странным, тема фальсификации и вброса бюллетеней давно апробирована, в том числе и в Украине в разные периоды на разнообразных выборах вплоть до местных.

Наиболее удачный момент для вброса - это время от окончания голосования до начала подсчета голосов. Можно избежать-прикрыться от камер-онлайн, в общей массе бюллетеней не так видна пачка вброса.

Хотя после Кивалова тема вброса каких-то бумажек выглядит вообще глупой. Как-там у классика - не важно как голосуют, важно как считают.

ПС Появилось разъяснение этого фото

На одном из участков в Южно-Сахалинске еще перед открытием были замечены бюллетени в урне для голосования. В ЦИК ответили, что это проголосовали члены комиссии, наблюдатели и полицейские, которые работают на этом участке.

Немного глупое объяснение, весьма возможно, что это действительно проголосовали наблюдатели и члены комиссии, но тогда другое нарушение - они явно проголосовали до 8 часов - официального времени начала выборов.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 18 бер, 2018 14:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 14:41

  ceba написав: получается по вашей логике, СБУ под руководством ФСБ крышевало наркотики и проституцию, где прямо с панели и взяли в оборот украинскую героиню Надю. Проясните ситуацию с чудесным грузином Мишико,и он тоже?


Конечно, СБУ также крышует криминальные бизнесы как и ФСБ - ранее под их руководством, сейчас самостоятельно. Более того, именно гэбисты типа Путина и виновны в развале СССР, а вовсе не ЦРУ даже не предполагавшее что СССР развалится или кретин Горбачев с Ельциным. Именно им и комсомольцам захотелось сладкой капиталистической жизни.
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