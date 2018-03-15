Додано: Нед 18 бер, 2018 14:36

Faceless написав:

Выглядит странным, тема фальсификации и вброса бюллетеней давно апробирована, в том числе и в Украине в разные периоды на разнообразных выборах вплоть до местных.Наиболее удачный момент для вброса - это время от окончания голосования до начала подсчета голосов. Можно избежать-прикрыться от камер-онлайн, в общей массе бюллетеней не так видна пачка вброса.Хотя после Кивалова тема вброса каких-то бумажек выглядит вообще глупой. Как-там у классика - не важно как голосуют, важно как считают.ПС Появилось разъяснение этого фотоНа одном из участков в Южно-Сахалинске еще перед открытием были замечены бюллетени в урне для голосования. В ЦИК ответили, что это проголосовали члены комиссии, наблюдатели и полицейские, которые работают на этом участке.Немного глупое объяснение, весьма возможно, что это действительно проголосовали наблюдатели и члены комиссии, но тогда другое нарушение - они явно проголосовали до 8 часов - официального времени начала выборов.