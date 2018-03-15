наступний "скрипаль-литвиненко"...
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Додано: Нед 18 бер, 2018 13:04
наступний "скрипаль-литвиненко"...
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Нед 18 бер, 2018 13:06
Систематически врет россиянам
Додано: Нед 18 бер, 2018 13:06
чим?
Востаннє редагувалось Karp в Нед 18 бер, 2018 13:14, всього редагувалось 1 раз.
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Нед 18 бер, 2018 13:13
з багатьох джерел така інформація підтверджена. Схоже тільки Вам не доповіли, гаспадін прапор... чи мічман?
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Нед 18 бер, 2018 13:20
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 18 бер, 2018 13:49
[quote="4325102:Faceless"]Кому, как не украинцам следить за выборами президента в РФ при том,что каждый свидомый знает кого в РФ выберут Президентом. Главное в Украине выбрали достойного.
Додано: Нед 18 бер, 2018 13:58
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
А для россиян результат выборов полон неожиданностей?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 18 бер, 2018 14:33
Вам то чего переживать? Вы выставляете фото Рапорта неизвестно кого, неизвестно кому. Даже то ,что подчеркнуто красной линией не имеет смысла. Какой слог- "против выборов Путина". Похоже рапорт писал Навальный и его команда или онижедети с майдана.
Востаннє редагувалось ceba в Нед 18 бер, 2018 14:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 бер, 2018 14:36
Выглядит странным, тема фальсификации и вброса бюллетеней давно апробирована, в том числе и в Украине в разные периоды на разнообразных выборах вплоть до местных.
Наиболее удачный момент для вброса - это время от окончания голосования до начала подсчета голосов. Можно избежать-прикрыться от камер-онлайн, в общей массе бюллетеней не так видна пачка вброса.
Хотя после Кивалова тема вброса каких-то бумажек выглядит вообще глупой. Как-там у классика - не важно как голосуют, важно как считают.
ПС Появилось разъяснение этого фото
На одном из участков в Южно-Сахалинске еще перед открытием были замечены бюллетени в урне для голосования. В ЦИК ответили, что это проголосовали члены комиссии, наблюдатели и полицейские, которые работают на этом участке.
Немного глупое объяснение, весьма возможно, что это действительно проголосовали наблюдатели и члены комиссии, но тогда другое нарушение - они явно проголосовали до 8 часов - официального времени начала выборов.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 18 бер, 2018 14:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 бер, 2018 14:41
Конечно, СБУ также крышует криминальные бизнесы как и ФСБ - ранее под их руководством, сейчас самостоятельно. Более того, именно гэбисты типа Путина и виновны в развале СССР, а вовсе не ЦРУ даже не предполагавшее что СССР развалится или кретин Горбачев с Ельциным. Именно им и комсомольцам захотелось сладкой капиталистической жизни.
back in USSR
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