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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 14:53

  slavek написав:
Конечно, СБУ также крышует криминальные бизнесы как и ФСБ - ранее под их руководством, сейчас самостоятельно. Более того, именно гэбисты типа Путина и виновны в развале СССР, а вовсе не ЦРУ даже не предполагавшее что СССР развалится или кретин Горбачев с Ельциным. Именно им и комсомольцам захотелось сладкой капиталистической жизни.
Вам самому не смешно то о чем вы пишите? "Именно гебисты типа Путина".Кошка бросила котят это Путин виноват. Когда Вова Путин был пионером и отдыхал в пионерском лагере под Смоленском то посадил березку. Выросла березка большая пребольшая и в 2010 за неё зацепился самолет.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 15:01

  ceba написав: Вам самому не смешно то о чем вы пишите? "Именно гебисты типа Путина".Кошка бросила котят это Путин виноват. Когда Вова Путин был пионером и отдыхал в пионерском лагере под Смоленском то посадил березку. Выросла березка большая пребольшая и в 2010 за неё зацепился самолет.


Вам же его бывший коллега написал кто создавал совместные предприятия в конце 80-х или вы и вправду верите что это Артем Тарасов открыл экспортные поставки сырья в обмен на компы, а потом и остальное?
Путин не сосенки садил, а в Питере при Собчаке менял редкоземельные металлы на продовольствие. Об этом покойная М.Салье писала.
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