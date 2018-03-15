RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 234235236237>
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 14:53

  slavek написав:
Конечно, СБУ также крышует криминальные бизнесы как и ФСБ - ранее под их руководством, сейчас самостоятельно. Более того, именно гэбисты типа Путина и виновны в развале СССР, а вовсе не ЦРУ даже не предполагавшее что СССР развалится или кретин Горбачев с Ельциным. Именно им и комсомольцам захотелось сладкой капиталистической жизни.
Вам самому не смешно то о чем вы пишите? "Именно гебисты типа Путина".Кошка бросила котят это Путин виноват. Когда Вова Путин был пионером и отдыхал в пионерском лагере под Смоленском то посадил березку. Выросла березка большая пребольшая и в 2010 за неё зацепился самолет.
ceba
 
Повідомлень: 2660
З нами з: 12.03.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 15:01

  ceba написав: Вам самому не смешно то о чем вы пишите? "Именно гебисты типа Путина".Кошка бросила котят это Путин виноват. Когда Вова Путин был пионером и отдыхал в пионерском лагере под Смоленском то посадил березку. Выросла березка большая пребольшая и в 2010 за неё зацепился самолет.


Вам же его бывший коллега написал кто создавал совместные предприятия в конце 80-х или вы и вправду верите что это Артем Тарасов открыл экспортные поставки сырья в обмен на компы, а потом и остальное?
Путин не сосенки садил, а в Питере при Собчаке менял редкоземельные металлы на продовольствие. Об этом покойная М.Салье писала.
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4543
З нами з: 16.08.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 15:28

  slavek написав:
Вам же его бывший коллега написал кто создавал совместные предприятия в конце 80-х или вы и вправду верите что это Артем Тарасов открыл экспортные поставки сырья в обмен на компы, а потом и остальное?
Путин не сосенки садил, а в Питере при Собчаке менял редкоземельные металлы на продовольствие. Об этом покойная М.Салье писала.
Вы меня за кого то другого принимаете. Мне ничего "его бывший коллега" не писал. Я не знаю кто такой Артем Тарасов. М. Салье это тоже дело рук Путина? Кстати о М. Солье я первый раз слышу. "Путин в Питере при Собчаке менял редкоземельные металлы на продовольствие" - по- видимому с голода.
ceba
 
Повідомлень: 2660
З нами з: 12.03.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 15:34

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Вы выставляете фото Рапорта неизвестно кого, неизвестно кому. Даже то ,что подчеркнуто красной линией не имеет смысла. Какой слог- "против выборов Путина". Похоже рапорт писал Навальный и его команда или онижедети с майдана.

Ну чей рапорт - там внизу написано, и должность, и ФИО и подпись.
Но ведь насколько забавно, как вы сразу бросаетесь защищать и опровергать - и спецслужбы рф вообще, и путина в частности, и честность выборов. Павлов наверно и не мечтал о таком рефлексе. :mrgreen:
Зображення
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19906
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 4446 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 15:46

  Faceless написав:
  ceba написав:Вы выставляете фото Рапорта неизвестно кого, неизвестно кому. Даже то ,что подчеркнуто красной линией не имеет смысла. Какой слог- "против выборов Путина". Похоже рапорт писал Навальный и его команда или онижедети с майдана.

Ну чей рапорт - там внизу написано, и должность, и ФИО и подпись.
Но ведь насколько забавно, как вы сразу бросаетесь защищать и опровергать - и спецслужбы рф вообще, и путина в частности, и честность выборов. Павлов наверно и не мечтал о таком рефлексе. :mrgreen:
Зображення
Таких рапортов я могу написать сколько угодно.На таком рапорте, уже в подшивке, должен стоять входящий номер и штапм учреждения,а его там как раз и нет. Ваши снимки это дешевый пример для простаков. Я не защищаю Путина и не сужу о честности выборов. Рефлекс именно у вас. Это вы кидаетесь на Путина и обалдеваете ( я бы написал нецензурное слово) от выборов происходящих в другой стране.
ceba
 
Повідомлень: 2660
З нами з: 12.03.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 15:50

Faceless Уверен,что вы знаете за кого я проголосовал.А все потому,что вы свободный человек,а я ,по вашему,нет
ceba
 
Повідомлень: 2660
З нами з: 12.03.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 15:54

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Таких рапортов я могу написать сколько угодно.На таком рапорте, уже в подшивке, должен стоять входящий номер и штапм учреждения,а его там как раз и нет. Ваши снимки это дешевый пример для простаков. Я не защищаю Путина и не сужу о честности выборов. Рефлекс именно у вас. Это вы кидаетесь на Путина и обалдеваете ( я бы написал нецензурное слово) от выборов происходящих в другой стране.

Я? Кидаюсь? Я просто ржу со всего вышеприведенного, а вот вы как раз бросаетесь "развенчивать", оправдывать - чем и занимаетесь последние последние несколько страниц. В итоге еще смешнее выходит.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19906
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 4446 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 16:50

  Faceless написав:Я? Кидаюсь? Я просто ржу со всего вышеприведенного, а вот вы как раз бросаетесь "развенчивать", оправдывать - чем и занимаетесь последние последние несколько страниц. В итоге еще смешнее выходит.
Мне не понятен ваш термин "ржу". Вам не кажется странным, привести фото фальшивого ,какого то нелепого документа и от этого ,как вы сами говорите, начать ржать.По вашему, получается российские выборы хуже и ущербней украинских.
ceba
 
Повідомлень: 2660
З нами з: 12.03.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 17:01

Faceless Вам бы понравился такой сценарий -выборы фальшивые -протест на Красной площади-Европасними-Собчак Президент Крымнеих- газ для Украины бесплатно и еще Газпром приплачивает по 50долл., ну и т.д и т.п. дальше по счету.
ceba
 
Повідомлень: 2660
З нами з: 12.03.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 17:05

Faceless,а вам было смешно от американских выборов президента или украинского?
ceba
 
Повідомлень: 2660
З нами з: 12.03.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 234235236237>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, Google [Bot], warlamp і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, скільки українці за рік пеказали грошей із... 1, 2
R2 » Суб 17 бер, 2018 08:12
13 776
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 бер, 2018 00:32
Reddick
В Оренбурзі була виявлена одна з найбільших в Росії...
R2 » Чет 15 бер, 2018 21:20
8 360
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 бер, 2018 01:27
RomanTik
У Росії літак загубив під час аварії майже 9 тонн золота 1, 2, 3
R2 » Чет 15 бер, 2018 12:35
22 1491
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 06:11
repulse1815
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12662)
18.03.2018 18:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.