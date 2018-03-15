В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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slavek написав: Конечно, СБУ также крышует криминальные бизнесы как и ФСБ - ранее под их руководством, сейчас самостоятельно. Более того, именно гэбисты типа Путина и виновны в развале СССР, а вовсе не ЦРУ даже не предполагавшее что СССР развалится или кретин Горбачев с Ельциным. Именно им и комсомольцам захотелось сладкой капиталистической жизни.
Вам самому не смешно то о чем вы пишите? "Именно гебисты типа Путина".Кошка бросила котят это Путин виноват. Когда Вова Путин был пионером и отдыхал в пионерском лагере под Смоленском то посадил березку. Выросла березка большая пребольшая и в 2010 за неё зацепился самолет.
ceba написав: Вам самому не смешно то о чем вы пишите? "Именно гебисты типа Путина".Кошка бросила котят это Путин виноват. Когда Вова Путин был пионером и отдыхал в пионерском лагере под Смоленском то посадил березку. Выросла березка большая пребольшая и в 2010 за неё зацепился самолет.
Вам же его бывший коллега написал кто создавал совместные предприятия в конце 80-х или вы и вправду верите что это Артем Тарасов открыл экспортные поставки сырья в обмен на компы, а потом и остальное? Путин не сосенки садил, а в Питере при Собчаке менял редкоземельные металлы на продовольствие. Об этом покойная М.Салье писала.
slavek написав: Вам же его бывший коллега написал кто создавал совместные предприятия в конце 80-х или вы и вправду верите что это Артем Тарасов открыл экспортные поставки сырья в обмен на компы, а потом и остальное? Путин не сосенки садил, а в Питере при Собчаке менял редкоземельные металлы на продовольствие. Об этом покойная М.Салье писала.
Вы меня за кого то другого принимаете. Мне ничего "его бывший коллега" не писал. Я не знаю кто такой Артем Тарасов. М. Салье это тоже дело рук Путина? Кстати о М. Солье я первый раз слышу. "Путин в Питере при Собчаке менял редкоземельные металлы на продовольствие" - по- видимому с голода.
ceba написав:Вы выставляете фото Рапорта неизвестно кого, неизвестно кому. Даже то ,что подчеркнуто красной линией не имеет смысла. Какой слог- "против выборов Путина". Похоже рапорт писал Навальный и его команда или онижедети с майдана.
Ну чей рапорт - там внизу написано, и должность, и ФИО и подпись. Но ведь насколько забавно, как вы сразу бросаетесь защищать и опровергать - и спецслужбы рф вообще, и путина в частности, и честность выборов. Павлов наверно и не мечтал о таком рефлексе.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
ceba написав:Вы выставляете фото Рапорта неизвестно кого, неизвестно кому. Даже то ,что подчеркнуто красной линией не имеет смысла. Какой слог- "против выборов Путина". Похоже рапорт писал Навальный и его команда или онижедети с майдана.
Ну чей рапорт - там внизу написано, и должность, и ФИО и подпись. Но ведь насколько забавно, как вы сразу бросаетесь защищать и опровергать - и спецслужбы рф вообще, и путина в частности, и честность выборов. Павлов наверно и не мечтал о таком рефлексе.
Таких рапортов я могу написать сколько угодно.На таком рапорте, уже в подшивке, должен стоять входящий номер и штапм учреждения,а его там как раз и нет. Ваши снимки это дешевый пример для простаков. Я не защищаю Путина и не сужу о честности выборов. Рефлекс именно у вас. Это вы кидаетесь на Путина и обалдеваете ( я бы написал нецензурное слово) от выборов происходящих в другой стране.
ceba написав:Таких рапортов я могу написать сколько угодно.На таком рапорте, уже в подшивке, должен стоять входящий номер и штапм учреждения,а его там как раз и нет. Ваши снимки это дешевый пример для простаков. Я не защищаю Путина и не сужу о честности выборов. Рефлекс именно у вас. Это вы кидаетесь на Путина и обалдеваете ( я бы написал нецензурное слово) от выборов происходящих в другой стране.
Я? Кидаюсь? Я просто ржу со всего вышеприведенного, а вот вы как раз бросаетесь "развенчивать", оправдывать - чем и занимаетесь последние последние несколько страниц. В итоге еще смешнее выходит.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:Я? Кидаюсь? Я просто ржу со всего вышеприведенного, а вот вы как раз бросаетесь "развенчивать", оправдывать - чем и занимаетесь последние последние несколько страниц. В итоге еще смешнее выходит.
Мне не понятен ваш термин "ржу". Вам не кажется странным, привести фото фальшивого ,какого то нелепого документа и от этого ,как вы сами говорите, начать ржать.По вашему, получается российские выборы хуже и ущербней украинских.
Faceless Вам бы понравился такой сценарий -выборы фальшивые -протест на Красной площади-Европасними-Собчак Президент Крымнеих- газ для Украины бесплатно и еще Газпром приплачивает по 50долл., ну и т.д и т.п. дальше по счету.