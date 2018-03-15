Мені було б страшно.
Адже описаний сценарій не є чимось нездійсненним...
Правда при його реалізації , нам би прийшлось створювати концентраційно-асиміляційні табори (так як європейці створюють для сірійців) в яких би нам довго і нудно потрібно було вибивати з голів кацапстану той брєд який їм влили на протязі останнії 20 років. Бо вони б почали боротись з своїми фобіями про хунту і фашистів - вбиваючи наших громадян,так як вони це звикли робити в себе в воронежі чи грозному...
Але
Сценарій мені не подобається, про те навіть якби він відбувався то навряд чи ми б фінансували і озброювали белгородщину з кубанщиною.