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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:17

  ceba написав:Faceless Вам бы понравился такой сценарий -выборы фальшивые -протест на Красной площади-Европасними-Собчак Президент Крымнеих- газ для Украины бесплатно и еще Газпром приплачивает по 50долл., ну и т.д и т.п. дальше по счету.
Мені було б страшно.
Адже описаний сценарій не є чимось нездійсненним...
Правда при його реалізації , нам би прийшлось створювати концентраційно-асиміляційні табори (так як європейці створюють для сірійців) в яких би нам довго і нудно потрібно було вибивати з голів кацапстану той брєд який їм влили на протязі останнії 20 років. Бо вони б почали боротись з своїми фобіями про хунту і фашистів - вбиваючи наших громадян,так як вони це звикли робити в себе в воронежі чи грозному...

Але
Сценарій мені не подобається, про те навіть якби він відбувався то навряд чи ми б фінансували і озброювали белгородщину з кубанщиною.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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