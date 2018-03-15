В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:Faceless Вам бы понравился такой сценарий -выборы фальшивые -протест на Красной площади-Европасними-Собчак Президент Крымнеих- газ для Украины бесплатно и еще Газпром приплачивает по 50долл., ну и т.д и т.п. дальше по счету.
Мені було б страшно. Адже описаний сценарій не є чимось нездійсненним... Правда при його реалізації , нам би прийшлось створювати концентраційно-асиміляційні табори (так як європейці створюють для сірійців) в яких би нам довго і нудно потрібно було вибивати з голів кацапстану той брєд який їм влили на протязі останнії 20 років. Бо вони б почали боротись з своїми фобіями про хунту і фашистів - вбиваючи наших громадян,так як вони це звикли робити в себе в воронежі чи грозному...
Але Сценарій мені не подобається, про те навіть якби він відбувався то навряд чи ми б фінансували і озброювали белгородщину з кубанщиною.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
ceba написав:Faceless Вам бы понравился такой сценарий -выборы фальшивые -протест на Красной площади-Европасними-Собчак Президент Крымнеих- газ для Украины бесплатно и еще Газпром приплачивает по 50долл., ну и т.д и т.п. дальше по счету.
Мені було б страшно. Адже описаний сценарій не є чимось нездійсненним... Правда при його реалізації , нам би прийшлось створювати концентраційно-асиміляційні табори (так як європейці створюють для сірійців) в яких би нам довго і нудно потрібно було вибивати з голів кацапстану той брєд який їм влили на протязі останнії 20 років. Бо вони б почали боротись з своїми фобіями про хунту і фашистів - вбиваючи наших громадян,так як вони це звикли робити в себе в воронежі чи грозному...
Але Сценарій мені не подобається, про те навіть якби він відбувався то навряд чи ми б фінансували і озброювали белгородщину з кубанщиною.
Тебе ничем не угодишь.Как говорят в армии, солдата куда не целуй везде ....