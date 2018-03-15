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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 234235236237
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:17

  ceba написав:Faceless Вам бы понравился такой сценарий -выборы фальшивые -протест на Красной площади-Европасними-Собчак Президент Крымнеих- газ для Украины бесплатно и еще Газпром приплачивает по 50долл., ну и т.д и т.п. дальше по счету.
Мені було б страшно.
Адже описаний сценарій не є чимось нездійсненним...
Правда при його реалізації , нам би прийшлось створювати концентраційно-асиміляційні табори (так як європейці створюють для сірійців) в яких би нам довго і нудно потрібно було вибивати з голів кацапстану той брєд який їм влили на протязі останнії 20 років. Бо вони б почали боротись з своїми фобіями про хунту і фашистів - вбиваючи наших громадян,так як вони це звикли робити в себе в воронежі чи грозному...

Але
Сценарій мені не подобається, про те навіть якби він відбувався то навряд чи ми б фінансували і озброювали белгородщину з кубанщиною.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:08

  budivelnik написав:
  ceba написав:Faceless Вам бы понравился такой сценарий -выборы фальшивые -протест на Красной площади-Европасними-Собчак Президент Крымнеих- газ для Украины бесплатно и еще Газпром приплачивает по 50долл., ну и т.д и т.п. дальше по счету.
Мені було б страшно.
Адже описаний сценарій не є чимось нездійсненним...
Правда при його реалізації , нам би прийшлось створювати концентраційно-асиміляційні табори (так як європейці створюють для сірійців) в яких би нам довго і нудно потрібно було вибивати з голів кацапстану той брєд який їм влили на протязі останнії 20 років. Бо вони б почали боротись з своїми фобіями про хунту і фашистів - вбиваючи наших громадян,так як вони це звикли робити в себе в воронежі чи грозному...

Але
Сценарій мені не подобається, про те навіть якби він відбувався то навряд чи ми б фінансували і озброювали белгородщину з кубанщиною.
Тебе ничем не угодишь.Как говорят в армии, солдата куда не целуй везде ....
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:46

  ceba написав: Вы меня за кого то другого принимаете. Мне ничего "его бывший коллега" не писал.


https://theins.ru/opinions/95186
Однокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Юрий Швец: «Российские спецслужбы занимаются не разведкой, а крышеванием проституции и торговлей кокаином»


  ceba написав:Я не знаю кто такой Артем Тарасов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%B8%D1%87

  ceba написав: М. Салье это тоже дело рук Путина? Кстати о М. Солье я первый раз слышу. "Путин в Питере при Собчаке менял редкоземельные металлы на продовольствие" - по- видимому с голода.

https://www.youtube.com/watch?v=VQHIl844h48
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 20:32

slavek Почему я должен всему верить читая по вашим ссылкам? "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам." Ведь я не отправляю вас по порошенковским местам капиталистической славы.В вашей стране все в ажуре? Вам осталась одна забава - демонизировать Путина ,искать пятна на Солнце. Украиной же управляют высокоморальные ,добрые, умные люди с руками которые никогда и ничего, а как только кто разбогател то сразу делится с бедными, благо ,что в Украине сейчас все паны и бедных практически нет.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 20:44

  ceba написав:slavek Почему я должен всему верить читая по вашим ссылкам? "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам." Ведь я не отправляю вас по порошенковским местам капиталистической славы.В вашей стране все в ажуре? Вам осталась одна забава - демонизировать Путина ,искать пятна на Солнце. Украиной же управляют высокоморальные ,добрые, умные люди с руками которые никогда и ничего, а как только кто разбогател то сразу делится с бедными, благо ,что в Украине сейчас все паны и бедных практически нет.


Разница между Украиной и Россией в том, что здесь президентов, особенно таких как Вова Путин с уголовным прошлым, не носят на руках и периодически меняют.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:08

  slavek написав:
  ceba написав:slavek Почему я должен всему верить читая по вашим ссылкам? "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам." Ведь я не отправляю вас по порошенковским местам капиталистической славы.В вашей стране все в ажуре? Вам осталась одна забава - демонизировать Путина ,искать пятна на Солнце. Украиной же управляют высокоморальные ,добрые, умные люди с руками которые никогда и ничего, а как только кто разбогател то сразу делится с бедными, благо ,что в Украине сейчас все паны и бедных практически нет.


Разница между Украиной и Россией в том, что здесь президентов, особенно таких как Вова Путин с уголовным прошлым, не носят на руках и периодически меняют.
А что от этого поменялось в самой Украине? Как говорил агент фсб Мишико через 20 лет украинцы будут жить как при Януковиче. А ну да,забыл совсем. Теперь каждый украинец может поехать в Словакию похлебать потрясный кофе и в Венской опере послушать арию Хосе из оперы Бизе. Ария Хосе то такое, а про кофе я прикол не понял. В Украине кофе уже не лезет в горло пересичному от хорошей жизни? Скоро опять будете менять. президента на выборах ,смените и заживете.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 23:35

  slavek написав:Разница между Украиной и Россией в том, что здесь президентов, особенно таких как Вова Путин с уголовным прошлым, не носят на руках и периодически меняют.


Да ладно Вам.
Позор Украины и Януковича, избранного трижды судимого гопника, срывавшего пыжиковые шапки в общественном туалете, можно будет считать смытым через 40 лет хождения по пустыне с Моисеем во главе. Тут уж лучше бы в Украине никого не меняли, так бы Кравчук или Кучма сидели, так мы на более крутых позициях во всевозможных рейтингах были и жили явно побогаче в целом.
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