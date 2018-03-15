Додано: Нед 18 бер, 2018 20:32

slavek Почему я должен всему верить читая по вашим ссылкам? "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам." Ведь я не отправляю вас по порошенковским местам капиталистической славы.В вашей стране все в ажуре? Вам осталась одна забава - демонизировать Путина ,искать пятна на Солнце. Украиной же управляют высокоморальные ,добрые, умные люди с руками которые никогда и ничего, а как только кто разбогател то сразу делится с бедными, благо ,что в Украине сейчас все паны и бедных практически нет.