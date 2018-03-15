Додано: Нед 18 бер, 2018 22:08

slavek написав: ceba написав: slavek Почему я должен всему верить читая по вашим ссылкам? "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам." Ведь я не отправляю вас по порошенковским местам капиталистической славы.В вашей стране все в ажуре? Вам осталась одна забава - демонизировать Путина ,искать пятна на Солнце. Украиной же управляют высокоморальные ,добрые, умные люди с руками которые никогда и ничего, а как только кто разбогател то сразу делится с бедными, благо ,что в Украине сейчас все паны и бедных практически нет. Почему я должен всему верить читая по вашим ссылкам? "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам." Ведь я не отправляю вас по порошенковским местам капиталистической славы.В вашей стране все в ажуре? Вам осталась одна забава - демонизировать Путина ,искать пятна на Солнце. Украиной же управляют высокоморальные ,добрые, умные люди с руками которые никогда и ничего, а как только кто разбогател то сразу делится с бедными, благо ,что в Украине сейчас все паны и бедных практически нет.



Разница между Украиной и Россией в том, что здесь президентов, особенно таких как Вова Путин с уголовным прошлым, не носят на руках и периодически меняют. Разница между Украиной и Россией в том, что здесь президентов, особенно таких как Вова Путин с уголовным прошлым, не носят на руках и периодически меняют.

А что от этого поменялось в самой Украине? Как говорил агент фсб Мишико через 20 лет украинцы будут жить как при Януковиче. А ну да,забыл совсем. Теперь каждый украинец может поехать в Словакию похлебать потрясный кофе и в Венской опере послушать арию Хосе из оперы Бизе. Ария Хосе то такое, а про кофе я прикол не понял. В Украине кофе уже не лезет в горло пересичному от хорошей жизни? Скоро опять будете менять. президента на выборах ,смените и заживете.