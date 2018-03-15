Все вкладывают деньги в свои проекты - Россия в дважды несудимого,США - в Ющенко и 2-й майдан, а вот результат уже зависит от народа. Поэтому в России Путин,а не Немцов или Навальный
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Додано: Пон 19 бер, 2018 09:41
Все вкладывают деньги в свои проекты - Россия в дважды несудимого,США - в Ющенко и 2-й майдан, а вот результат уже зависит от народа. Поэтому в России Путин,а не Немцов или Навальный
back in USSR
Додано: Пон 19 бер, 2018 10:26
Вы систематизируете свои выступления или пишите по наитию? Немцов никогда не баллотировался в президенты, а у Навального судимость. В России Путин и вы все его боитесь до умопомрачения. Результат ,который зависит от народа Украины - налицо.
Додано: Пон 19 бер, 2018 10:31
Ви б свої фобії на нас не перекидали
Ми не боїмося мавпи з ядерною кнопкою
Ми стараємось зробити так щоб мавпа здурі не натиснула, правда наших зусиль тут малувато , а тому різні там НАТО нам допомагають....
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http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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