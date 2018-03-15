В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:Уж не думаете вы ,что от вас зависело и зависит, кто будет президентом Украины.Его вам назначают т.н. цивилизованные страны, верней самая цивилизованная. И не только президента,но и министров,и чинуш помельче.
Все вкладывают деньги в свои проекты - Россия в дважды несудимого,США - в Ющенко и 2-й майдан, а вот результат уже зависит от народа. Поэтому в России Путин,а не Немцов или Навальный
Вы систематизируете свои выступления или пишите по наитию? Немцов никогда не баллотировался в президенты, а у Навального судимость. В России Путин и вы все его боитесь до умопомрачения. Результат ,который зависит от народа Украины - налицо.
ceba написав:В России Путин и вы все его боитесь до умопомрачения.
Ви б свої фобії на нас не перекидали Ми не боїмося мавпи з ядерною кнопкою Ми стараємось зробити так щоб мавпа здурі не натиснула, правда наших зусиль тут малувато , а тому різні там НАТО нам допомагають....
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
ceba написав: Вы систематизируете свои выступления или пишите по наитию? Немцов никогда не баллотировался в президенты, а у Навального судимость. В России Путин и вы все его боитесь до умопомрачения. Результат ,который зависит от народа Украины - налицо.
Немцов не баллотировался потому,что не дожил,судимость можно сделать кому угодно,тому же Путину за работу в мэрии Питера лет 150 припаять.И я здесь не выступаю на симпозиуме,а высказываю свою точку зрения на 20-летний выбор россиян. Разве можно всерьез воспринимать Собчак или Жириновского
ceba написав: Вы систематизируете свои выступления или пишите по наитию? Немцов никогда не баллотировался в президенты, а у Навального судимость. В России Путин и вы все его боитесь до умопомрачения. Результат ,который зависит от народа Украины - налицо.
Немцов не баллотировался потому,что не дожил,судимость можно сделать кому угодно,тому же Путину за работу в мэрии Питера лет 150 припаять.И я здесь не выступаю на симпозиуме,а высказываю свою точку зрения на 20-летний выбор россиян. Разве можно всерьез воспринимать Собчак или Жириновского
Лепить из Немцова демократа и мученика в борьбе с режимом можете доверчивым пересичным .Я современник этого т.н. политика и реформатора ,прочувствовал эти реформы на себе. Когда Немцов был при власти в больших чинах, я по полгода не получал денежное довольствие и это не фигура речи. При тогдашней инфляции приходилось служить за паёк, так как деньги полученные через 3-4-5-6 месяцев превращались в фантики. Припаять за работу губернатором и зам. премьером можно было и Немцову,и даже нужно было. В конце 90-х Немцова с большой вероятностью прочили в преемники Ельцина. Тогда бы для всех заклятых друзей России наступил бы величайший праздник. Но не судьба.