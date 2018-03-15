RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 235236237238
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:26

  slavek написав:
  ceba написав:Уж не думаете вы ,что от вас зависело и зависит, кто будет президентом Украины.Его вам назначают т.н. цивилизованные страны, верней самая цивилизованная. И не только президента,но и министров,и чинуш помельче.

Все вкладывают деньги в свои проекты - Россия в дважды несудимого,США - в Ющенко и 2-й майдан, а вот результат уже зависит от народа. Поэтому в России Путин,а не Немцов или Навальный
Вы систематизируете свои выступления или пишите по наитию? Немцов никогда не баллотировался в президенты, а у Навального судимость. В России Путин и вы все его боитесь до умопомрачения. Результат ,который зависит от народа Украины - налицо.
ceba
 
Повідомлень: 2665
З нами з: 12.03.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:31

  ceba написав:В России Путин и вы все его боитесь до умопомрачения.
Ви б свої фобії на нас не перекидали
Ми не боїмося мавпи з ядерною кнопкою
Ми стараємось зробити так щоб мавпа здурі не натиснула, правда наших зусиль тут малувато , а тому різні там НАТО нам допомагають....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19165
З нами з: 15.01.09
Подякував: 117 раз.
Подякували: 1766 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:38

  ceba написав: Вы систематизируете свои выступления или пишите по наитию? Немцов никогда не баллотировался в президенты, а у Навального судимость. В России Путин и вы все его боитесь до умопомрачения. Результат ,который зависит от народа Украины - налицо.

Немцов не баллотировался потому,что не дожил,судимость можно сделать кому угодно,тому же Путину за работу в мэрии Питера лет 150 припаять.И я здесь не выступаю на симпозиуме,а высказываю свою точку зрения на 20-летний выбор россиян. Разве можно всерьез воспринимать Собчак или Жириновского
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4554
З нами з: 16.08.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:40

  slavek написав:
  ceba написав: Вы систематизируете свои выступления или пишите по наитию? Немцов никогда не баллотировался в президенты, а у Навального судимость. В России Путин и вы все его боитесь до умопомрачения. Результат ,который зависит от народа Украины - налицо.

Немцов не баллотировался потому,что не дожил,судимость можно сделать кому угодно,тому же Путину за работу в мэрии Питера лет 150 припаять.И я здесь не выступаю на симпозиуме,а высказываю свою точку зрения на 20-летний выбор россиян. Разве можно всерьез воспринимать Собчак или Жириновского
Лепить из Немцова демократа и мученика в борьбе с режимом можете доверчивым пересичным .Я современник этого т.н. политика и реформатора ,прочувствовал эти реформы на себе. Когда Немцов был при власти в больших чинах, я по полгода не получал денежное довольствие и это не фигура речи. При тогдашней инфляции приходилось служить за паёк, так как деньги полученные через 3-4-5-6 месяцев превращались в фантики. Припаять за работу губернатором и зам. премьером можно было и Немцову,и даже нужно было. В конце 90-х Немцова с большой вероятностью прочили в преемники Ельцина. Тогда бы для всех заклятых друзей России наступил бы величайший праздник. Но не судьба.
ceba
 
Повідомлень: 2665
З нами з: 12.03.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 235236237238
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: slavek і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Оренбурзі була виявлена одна з найбільших в Росії...
R2 » Чет 15 бер, 2018 21:20
9 419
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 бер, 2018 09:43
ovg
Стало відомо, скільки українці за рік пеказали грошей із... 1, 2
R2 » Суб 17 бер, 2018 08:12
12 814
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 бер, 2018 23:10
rjkz
У Росії літак загубив під час аварії майже 9 тонн золота 1, 2, 3
R2 » Чет 15 бер, 2018 12:35
22 1507
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 06:11
repulse1815
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5264)
19.03.2018 12:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.