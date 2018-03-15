Додано: Пон 19 бер, 2018 12:40

slavek написав: ceba написав: Вы систематизируете свои выступления или пишите по наитию? Немцов никогда не баллотировался в президенты, а у Навального судимость. В России Путин и вы все его боитесь до умопомрачения. Результат ,который зависит от народа Украины - налицо. Вы систематизируете свои выступления или пишите по наитию? Немцов никогда не баллотировался в президенты, а у Навального судимость. В России Путин и вы все его боитесь до умопомрачения. Результат ,который зависит от народа Украины - налицо.

Немцов не баллотировался потому,что не дожил,судимость можно сделать кому угодно,тому же Путину за работу в мэрии Питера лет 150 припаять.И я здесь не выступаю на симпозиуме,а высказываю свою точку зрения на 20-летний выбор россиян. Разве можно всерьез воспринимать Собчак или Жириновского Немцов не баллотировался потому,что не дожил,судимость можно сделать кому угодно,тому же Путину за работу в мэрии Питера лет 150 припаять.И я здесь не выступаю на симпозиуме,а высказываю свою точку зрения на 20-летний выбор россиян. Разве можно всерьез воспринимать Собчак или Жириновского

Лепить из Немцова демократа и мученика в борьбе с режимом можете доверчивым пересичным .Я современник этого т.н. политика и реформатора ,прочувствовал эти реформы на себе. Когда Немцов был при власти в больших чинах, я по полгода не получал денежное довольствие и это не фигура речи. При тогдашней инфляции приходилось служить за паёк, так как деньги полученные через 3-4-5-6 месяцев превращались в фантики. Припаять за работу губернатором и зам. премьером можно было и Немцову,и даже нужно было. В конце 90-х Немцова с большой вероятностью прочили в преемники Ельцина. Тогда бы для всех заклятых друзей России наступил бы величайший праздник. Но не судьба.