В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:Уж не думаете вы ,что от вас зависело и зависит, кто будет президентом Украины.Его вам назначают т.н. цивилизованные страны, верней самая цивилизованная. И не только президента,но и министров,и чинуш помельче.
Все вкладывают деньги в свои проекты - Россия в дважды несудимого,США - в Ющенко и 2-й майдан, а вот результат уже зависит от народа. Поэтому в России Путин,а не Немцов или Навальный
Вы систематизируете свои выступления или пишите по наитию? Немцов никогда не баллотировался в президенты, а у Навального судимость. В России Путин и вы все его боитесь до умопомрачения. Результат ,который зависит от народа Украины - налицо.
ceba написав:В России Путин и вы все его боитесь до умопомрачения.
Ви б свої фобії на нас не перекидали Ми не боїмося мавпи з ядерною кнопкою Ми стараємось зробити так щоб мавпа здурі не натиснула, правда наших зусиль тут малувато , а тому різні там НАТО нам допомагають....
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
ceba написав: Вы систематизируете свои выступления или пишите по наитию? Немцов никогда не баллотировался в президенты, а у Навального судимость. В России Путин и вы все его боитесь до умопомрачения. Результат ,который зависит от народа Украины - налицо.
Немцов не баллотировался потому,что не дожил,судимость можно сделать кому угодно,тому же Путину за работу в мэрии Питера лет 150 припаять.И я здесь не выступаю на симпозиуме,а высказываю свою точку зрения на 20-летний выбор россиян. Разве можно всерьез воспринимать Собчак или Жириновского
ceba написав: Вы систематизируете свои выступления или пишите по наитию? Немцов никогда не баллотировался в президенты, а у Навального судимость. В России Путин и вы все его боитесь до умопомрачения. Результат ,который зависит от народа Украины - налицо.
Немцов не баллотировался потому,что не дожил,судимость можно сделать кому угодно,тому же Путину за работу в мэрии Питера лет 150 припаять.И я здесь не выступаю на симпозиуме,а высказываю свою точку зрения на 20-летний выбор россиян. Разве можно всерьез воспринимать Собчак или Жириновского
Лепить из Немцова демократа и мученика в борьбе с режимом можете доверчивым пересичным .Я современник этого т.н. политика и реформатора ,прочувствовал эти реформы на себе. Когда Немцов был при власти в больших чинах, я по полгода не получал денежное довольствие и это не фигура речи. При тогдашней инфляции приходилось служить за паёк, так как деньги полученные через 3-4-5-6 месяцев превращались в фантики. Припаять за работу губернатором и зам. премьером можно было и Немцову,и даже нужно было. В конце 90-х Немцова с большой вероятностью прочили в преемники Ельцина. Тогда бы для всех заклятых друзей России наступил бы величайший праздник. Но не судьба.
Ну здесь кроме банального "каждый народ имеет то правительство которое заслуживает" сказать нечего. Поэтому поздравления с очередным пришествием Вовы Путина на трон.Он уже пересидел Брежнева,скорее всего пересидит Франца Иосифа. Главное,стабильность плавно переходящая в застой
slavek написав:Ну здесь кроме банального "каждый народ имеет то правительство которое заслуживает" сказать нечего. Поэтому поздравления с очередным пришествием Вовы Путина на трон.Он уже пересидел Брежнева,скорее всего пересидит Франца Иосифа. Главное,стабильность плавно переходящая в застой
Я бы посоветовал вам переживать по поводу своих правительств, которые за 27 лет так и не построили Метромост в Киеве, спроектированный еще при застойной советской оккупации.Близость выборов 2019 года в Киеве и последующий за этим мероприятием разгул демократии, дает мне повод предполагать,что Метромост пересидит не только Франца Иосифа, но побьет темпы строительства главного храма Кёльнской архиепископии,строительство которого велось в средние века на гужевой тяге.
slavek написав:Ну здесь кроме банального "каждый народ имеет то правительство которое заслуживает" сказать нечего. Поэтому поздравления с очередным пришествием Вовы Путина на трон.Он уже пересидел Брежнева,скорее всего пересидит Франца Иосифа. Главное,стабильность плавно переходящая в застой
Я бы посоветовал вам переживать по поводу своих правительств, которые за 27 лет так и не построили Метромост в Киеве, спроектированный еще при застойной советской оккупации.Близость выборов 2019 года в Киеве и последующий за этим мероприятием разгул демократии, дает мне повод предполагать,что Метромост пересидит не только Франца Иосифа, но побьет темпы строительства главного храма Кёльнской архиепископии,строительство которого велось в средние века на гужевой тяге.
Що поробиш - грошей нема Спочатку мишебратья ціною на газ і транзит давили , тепер війною лякають... От і приходиться вибирати Чи то армію фінансувати ( в розмірі більшому ніж мишебратья на керченський міст запланували) чи то метробудівський міст будувати....
ПС Прошу не забувати - наша верхівка 2006-2014 років - практично в повному складі переховується в росії... Може тому ми міст не будували , що москалики гроші від нас через наших президентів-премєрів- крали ? А те що крали - Стокгольм підтвердив... і крали так не хіло і згідно з чинним законодавством по 2,5 млрд доларів в рік тільки за транзит газу... , а скільки ще ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
ceba написав:Я бы посоветовал вам переживать по поводу своих правительств, которые за 27 лет так и не построили Метромост в Киеве, спроектированный еще при застойной советской оккупации.Близость выборов 2019 года в Киеве и последующий за этим мероприятием разгул демократии, дает мне повод предполагать,что Метромост пересидит не только Франца Иосифа, но побьет темпы строительства главного храма Кёльнской архиепископии,строительство которого велось в средние века на гужевой тяге.
1) С чего вы решили что я за что-то переживаю? 2)Что такое метромост в Киеве