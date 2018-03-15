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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 236237238239>
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:26

  slavek написав:
  ceba написав:Уж не думаете вы ,что от вас зависело и зависит, кто будет президентом Украины.Его вам назначают т.н. цивилизованные страны, верней самая цивилизованная. И не только президента,но и министров,и чинуш помельче.

Все вкладывают деньги в свои проекты - Россия в дважды несудимого,США - в Ющенко и 2-й майдан, а вот результат уже зависит от народа. Поэтому в России Путин,а не Немцов или Навальный
Вы систематизируете свои выступления или пишите по наитию? Немцов никогда не баллотировался в президенты, а у Навального судимость. В России Путин и вы все его боитесь до умопомрачения. Результат ,который зависит от народа Украины - налицо.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:31

  ceba написав:В России Путин и вы все его боитесь до умопомрачения.
Ви б свої фобії на нас не перекидали
Ми не боїмося мавпи з ядерною кнопкою
Ми стараємось зробити так щоб мавпа здурі не натиснула, правда наших зусиль тут малувато , а тому різні там НАТО нам допомагають....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:38

  ceba написав: Вы систематизируете свои выступления или пишите по наитию? Немцов никогда не баллотировался в президенты, а у Навального судимость. В России Путин и вы все его боитесь до умопомрачения. Результат ,который зависит от народа Украины - налицо.

Немцов не баллотировался потому,что не дожил,судимость можно сделать кому угодно,тому же Путину за работу в мэрии Питера лет 150 припаять.И я здесь не выступаю на симпозиуме,а высказываю свою точку зрения на 20-летний выбор россиян. Разве можно всерьез воспринимать Собчак или Жириновского
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:40

  slavek написав:
  ceba написав: Вы систематизируете свои выступления или пишите по наитию? Немцов никогда не баллотировался в президенты, а у Навального судимость. В России Путин и вы все его боитесь до умопомрачения. Результат ,который зависит от народа Украины - налицо.

Немцов не баллотировался потому,что не дожил,судимость можно сделать кому угодно,тому же Путину за работу в мэрии Питера лет 150 припаять.И я здесь не выступаю на симпозиуме,а высказываю свою точку зрения на 20-летний выбор россиян. Разве можно всерьез воспринимать Собчак или Жириновского
Лепить из Немцова демократа и мученика в борьбе с режимом можете доверчивым пересичным .Я современник этого т.н. политика и реформатора ,прочувствовал эти реформы на себе. Когда Немцов был при власти в больших чинах, я по полгода не получал денежное довольствие и это не фигура речи. При тогдашней инфляции приходилось служить за паёк, так как деньги полученные через 3-4-5-6 месяцев превращались в фантики. Припаять за работу губернатором и зам. премьером можно было и Немцову,и даже нужно было. В конце 90-х Немцова с большой вероятностью прочили в преемники Ельцина. Тогда бы для всех заклятых друзей России наступил бы величайший праздник. Но не судьба.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:53

Ну здесь кроме банального "каждый народ имеет то правительство которое заслуживает" сказать нечего. Поэтому поздравления с очередным пришествием Вовы Путина на трон.Он уже пересидел Брежнева,скорее всего пересидит Франца Иосифа. Главное,стабильность плавно переходящая в застой
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:43

  slavek написав:Ну здесь кроме банального "каждый народ имеет то правительство которое заслуживает" сказать нечего. Поэтому поздравления с очередным пришествием Вовы Путина на трон.Он уже пересидел Брежнева,скорее всего пересидит Франца Иосифа. Главное,стабильность плавно переходящая в застой
Я бы посоветовал вам переживать по поводу своих правительств, которые за 27 лет так и не построили Метромост в Киеве, спроектированный еще при застойной советской оккупации.Близость выборов 2019 года в Киеве и последующий за этим мероприятием разгул демократии, дает мне повод предполагать,что Метромост пересидит не только Франца Иосифа, но побьет темпы строительства главного храма Кёльнской архиепископии,строительство которого велось в средние века на гужевой тяге.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:54

  ceba написав:
  slavek написав:Ну здесь кроме банального "каждый народ имеет то правительство которое заслуживает" сказать нечего. Поэтому поздравления с очередным пришествием Вовы Путина на трон.Он уже пересидел Брежнева,скорее всего пересидит Франца Иосифа. Главное,стабильность плавно переходящая в застой
Я бы посоветовал вам переживать по поводу своих правительств, которые за 27 лет так и не построили Метромост в Киеве, спроектированный еще при застойной советской оккупации.Близость выборов 2019 года в Киеве и последующий за этим мероприятием разгул демократии, дает мне повод предполагать,что Метромост пересидит не только Франца Иосифа, но побьет темпы строительства главного храма Кёльнской архиепископии,строительство которого велось в средние века на гужевой тяге.
Що поробиш - грошей нема
Спочатку мишебратья ціною на газ і транзит давили , тепер війною лякають... От і приходиться вибирати
Чи то армію фінансувати ( в розмірі більшому ніж мишебратья на керченський міст запланували) чи то метробудівський міст будувати....

ПС
Прошу не забувати - наша верхівка 2006-2014 років - практично в повному складі переховується в росії...
Може тому ми міст не будували , що москалики гроші від нас через наших президентів-премєрів- крали ?
А те що крали - Стокгольм підтвердив... і крали так не хіло і згідно з чинним законодавством по 2,5 млрд доларів в рік тільки за транзит газу... , а скільки ще ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:00

  ceba написав:Я бы посоветовал вам переживать по поводу своих правительств, которые за 27 лет так и не построили Метромост в Киеве, спроектированный еще при застойной советской оккупации.Близость выборов 2019 года в Киеве и последующий за этим мероприятием разгул демократии, дает мне повод предполагать,что Метромост пересидит не только Франца Иосифа, но побьет темпы строительства главного храма Кёльнской архиепископии,строительство которого велось в средние века на гужевой тяге.

1) С чего вы решили что я за что-то переживаю?
2)Что такое метромост в Киеве
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:05

budivelnik С 2020 за транзит газа будете получать ушами мертвого осла,как образно любит говорить ненавистный Путин.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:10

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:С 2020 за транзит газа будете получать ушами мертвого осла,как образно любит говорить ненавистный Путин.

Ще одного, вже німця, отруємо - і перший поток перекриють. :)
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