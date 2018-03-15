В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:Я бы посоветовал вам переживать по поводу своих правительств, которые за 27 лет так и не построили Метромост в Киеве, спроектированный еще при застойной советской оккупации.Близость выборов 2019 года в Киеве и последующий за этим мероприятием разгул демократии, дает мне повод предполагать,что Метромост пересидит не только Франца Иосифа, но побьет темпы строительства главного храма Кёльнской архиепископии,строительство которого велось в средние века на гужевой тяге.
1) С чего вы решили что я за что-то переживаю? 2)Что такое метромост в Киеве
1)До вас плохо доходит. Я написал ,что советую вам ,как патриоту переживать за свое,т.е. ваше правительство. 2) Вы, конечно,знаете что такое Метромост и сколько лет строили Кёльнский собор . Метромост так,если я не ошибся , по проекту назывался Подольский мост.
Востаннє редагувалось ceba в Пон 19 бер, 2018 14:14, всього редагувалось 1 раз.
ceba написав:budivelnik С 2020 за транзит газа будете получать ушами мертвого осла,как образно любит говорить ненавистный Путин.
Казав глухий почуємо - казав німий побачимо... Приймаєте парі що ще до середини 2019 року , договір буде підписаний з тарифами на перекачку які сьогодні зафіксовані в Стокгольмському арбітражі і в обємах 40-50 млрд м3 в рік ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
ceba написав:budivelnik С 2020 за транзит газа будете получать ушами мертвого осла,как образно любит говорить ненавистный Путин.
Казав глухий почуємо - казав німий побачимо... Приймаєте парі що ще до середини 2019 року , договір буде підписаний з тарифами на перекачку які сьогодні зафіксовані в Стокгольмському арбітражі і в обємах 40-50 млрд м3 в рік ?
Я допускаю подписание новых контрактов не только до середины 2019 года,но и до конца 2018 года. Вопрос только в том, на какое время эти контракты и на какие объемы эти контракты будут заключены.
ceba написав:budivelnik С 2020 за транзит газа будете получать ушами мертвого осла,как образно любит говорить ненавистный Путин.
Казав глухий почуємо - казав німий побачимо... Приймаєте парі що ще до середини 2019 року , договір буде підписаний з тарифами на перекачку які сьогодні зафіксовані в Стокгольмському арбітражі і в обємах 40-50 млрд м3 в рік ?
Я допускаю подписание новых контрактов не только до середины 2019 года,но и до конца 2018 года. Вопрос только в том, на какое время эти контракты и на какие объемы эти контракты будут заключены.
А читати ви не вмієте? В моєму повідомленні - тариф по рішенню Стокгольма тобто 2,5 млрд доларів/ 110 млрд м3 = 23 долара/1000м3 40-50 млрд м3
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
ceba написав:budivelnik Это я понял и особо не возражаю. Вопрос в том, на сколько лет или месяцев этот контракт будет подписан?
1 В сьогоднішньому швидкоплинному світі період більше 2-3 років розглядати не варто, все одно не вгадаєш , тим більше нам ,людям які не мають достатньо інформації 2 В 2013 я не вірив що ми будемо воювати з росіянами. 3 В 2014 ми воювали і я зрозумів,що путін для України як держави зробив більше ніж Бандера - бо обєднав українських громадян ,знищивши такий фактор як російськомовні... Тому пуйло достойний того щоб отримати звання Героя України ,за зусилля затрачені для побудови повноцінної України.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення