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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 236237238239
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:13

  slavek написав:
  ceba написав:Я бы посоветовал вам переживать по поводу своих правительств, которые за 27 лет так и не построили Метромост в Киеве, спроектированный еще при застойной советской оккупации.Близость выборов 2019 года в Киеве и последующий за этим мероприятием разгул демократии, дает мне повод предполагать,что Метромост пересидит не только Франца Иосифа, но побьет темпы строительства главного храма Кёльнской архиепископии,строительство которого велось в средние века на гужевой тяге.

1) С чего вы решили что я за что-то переживаю?
2)Что такое метромост в Киеве

1)До вас плохо доходит. Я написал ,что советую вам ,как патриоту переживать за свое,т.е. ваше правительство.
2) Вы, конечно,знаете что такое Метромост и сколько лет строили Кёльнский собор . Метромост так,если я не ошибся , по проекту назывался Подольский мост.
Востаннє редагувалось ceba в Пон 19 бер, 2018 14:14, всього редагувалось 1 раз.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:13

  ceba написав:budivelnik С 2020 за транзит газа будете получать ушами мертвого осла,как образно любит говорить ненавистный Путин.
Казав глухий почуємо - казав німий побачимо...
Приймаєте парі що ще до середини 2019 року , договір буде підписаний з тарифами на перекачку які сьогодні зафіксовані в Стокгольмському арбітражі і в обємах 40-50 млрд м3 в рік ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:25

  budivelnik написав:
  ceba написав:budivelnik С 2020 за транзит газа будете получать ушами мертвого осла,как образно любит говорить ненавистный Путин.
Казав глухий почуємо - казав німий побачимо...
Приймаєте парі що ще до середини 2019 року , договір буде підписаний з тарифами на перекачку які сьогодні зафіксовані в Стокгольмському арбітражі і в обємах 40-50 млрд м3 в рік ?
Я допускаю подписание новых контрактов не только до середины 2019 года,но и до конца 2018 года. Вопрос только в том, на какое время эти контракты и на какие объемы эти контракты будут заключены.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:29

  ceba написав:
  budivelnik написав:
  ceba написав:budivelnik С 2020 за транзит газа будете получать ушами мертвого осла,как образно любит говорить ненавистный Путин.
Казав глухий почуємо - казав німий побачимо...
Приймаєте парі що ще до середини 2019 року , договір буде підписаний з тарифами на перекачку які сьогодні зафіксовані в Стокгольмському арбітражі і в обємах 40-50 млрд м3 в рік ?
Я допускаю подписание новых контрактов не только до середины 2019 года,но и до конца 2018 года. Вопрос только в том, на какое время эти контракты и на какие объемы эти контракты будут заключены.
А читати ви не вмієте?
В моєму повідомленні - тариф по рішенню Стокгольма
тобто 2,5 млрд доларів/ 110 млрд м3 = 23 долара/1000м3
40-50 млрд м3
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:38

budivelnik Это я понял и особо не возражаю. Вопрос в том, на сколько лет или месяцев этот контракт будет подписан?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:43

  ceba написав:budivelnik Это я понял и особо не возражаю. Вопрос в том, на сколько лет или месяцев этот контракт будет подписан?
1 В сьогоднішньому швидкоплинному світі період більше 2-3 років розглядати не варто, все одно не вгадаєш , тим більше нам ,людям які не мають достатньо інформації
2 В 2013 я не вірив що ми будемо воювати з росіянами.
3 В 2014 ми воювали і я зрозумів,що путін для України як держави зробив більше ніж Бандера - бо обєднав українських громадян ,знищивши такий фактор як російськомовні...
Тому пуйло достойний того щоб отримати звання Героя України ,за зусилля затрачені для побудови повноцінної України.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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  #<1 ... 236237238239
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