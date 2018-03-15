В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Турецкий МИД выпустил заявление, в котором назвал исторический референдум о вхождении полуострова в состав России "нелегитимным", а само присоединение – "аннексией". Заявление, приуроченное к четвертой годовщине воссоединения Крыма и РФ, опубликовано на сайте министерства.
"Присоединение Крыма к РФ является нарушением международных законов, и Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", – указывается в документе.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...