В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Турецкий МИД выпустил заявление, в котором назвал исторический референдум о вхождении полуострова в состав России "нелегитимным", а само присоединение – "аннексией". Заявление, приуроченное к четвертой годовщине воссоединения Крыма и РФ, опубликовано на сайте министерства.
"Присоединение Крыма к РФ является нарушением международных законов, и Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", – указывается в документе.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
ceba написав:Транзит газа через Украину будет постоянно уменьшаться.Тем более поставки могут прекратится в любое время.
Блаблабла. 10 лет назад, в каком-то дурдоме это уже говорили
Ты в курсе ,что говорят в дурдоме, видать ты в нем на учете. Только все немного путаешь. "Прикрути"- совсем недавно кидал клич Порошенко.Вот и получается Европе газ ,а Украине -труба.
знову ти безсоромник на неньку Україну відкриваєш поганого рота? Повторюю: "мы хоть за трубу держимся, а вы за хобот хутина, так что не усердствуйте там, а то с дури... поломаете основной элемент государства рассейскаго
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
ceba написав:"Прикрути"- совсем недавно кидал клич Порошенко.
Як все запущено в головах московських прихвостнів.... Ти різницю між проханням Президента до населення - допомогти Державі перебороти зовнішнього ворога шляхом самостійного прийняття рішення на скільки треба допомогати І тиском -не будете слухатись перекриєм газ всім...
Побачити в стані Чи в голові тільки соловьовська лапша і втримується,а самостійно думати для тебе напряг?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnikЧего это ты встрепенулся? Разве я неправильно изложил факты. Порошенко сам говорил патриотам,что Украина 800 дней не покупает российский газ. И вдруг Нафтогаз переводит деньги Газпрому. Газпром деньги вернул дав понять: ЕС -газ ,а Украине -труба. Занятия в украинских школах и ВУЗах уже начались? С 1992 года и по настоящее время постоянно в украинских СМИ муссируется тема газа. В ходу были даже такие художественные метафоры как "Газовая принцесса". Украинская сказка - девушка из городской окраины стала Газовой принцессой.