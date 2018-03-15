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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 237238239240
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:19

  budivelnik написав:http://www.interfax.ru/business/604208
Российский концерн «Газпром» проведет ликвидацию и консервацию трубопроводов из-за сокращения мощностей «Турецкого потока» (с 63 до 31,5 миллиарда кубометров в год).



Турки имеют наглость вести свою политику и не ложиться под путлера:
16.03.2018 https://utro.ru/politics/2018/03/16/1354156.shtml

Турецкий МИД выпустил заявление, в котором назвал исторический референдум о вхождении полуострова в состав России "нелегитимным", а само присоединение – "аннексией". Заявление, приуроченное к четвертой годовщине воссоединения Крыма и РФ, опубликовано на сайте министерства.

"Присоединение Крыма к РФ является нарушением международных законов, и Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", – указывается в документе.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:08

Sommer турок даже позволил себе подремать пока президент толкал свою речь.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 08:53

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Транзит газа через Украину будет постоянно уменьшаться.Тем более поставки могут прекратится в любое время.
Блаблабла. 10 лет назад, в каком-то дурдоме это уже говорили:
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:49

  Подолянин написав:
  ceba написав:Транзит газа через Украину будет постоянно уменьшаться.Тем более поставки могут прекратится в любое время.
Блаблабла. 10 лет назад, в каком-то дурдоме это уже говорили
Ты в курсе ,что говорят в дурдоме, видать ты в нем на учете. Только все немного путаешь. "Прикрути"- совсем недавно кидал клич Порошенко.Вот и получается Европе газ ,а Украине -труба.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:59

  ceba написав:
  Подолянин написав:
  ceba написав:Транзит газа через Украину будет постоянно уменьшаться.Тем более поставки могут прекратится в любое время.
Блаблабла. 10 лет назад, в каком-то дурдоме это уже говорили
Ты в курсе ,что говорят в дурдоме, видать ты в нем на учете. Только все немного путаешь. "Прикрути"- совсем недавно кидал клич Порошенко.Вот и получается Европе газ ,а Украине -труба.

знову ти безсоромник на неньку Україну відкриваєш поганого рота?
Повторюю:
"мы хоть за трубу держимся, а вы за хобот хутина, так что не усердствуйте там, а то с дури... поломаете основной элемент государства рассейскаго
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:19

  ceba написав:"Прикрути"- совсем недавно кидал клич Порошенко.
Як все запущено в головах московських прихвостнів....
Ти різницю між проханням Президента до населення - допомогти Державі перебороти зовнішнього ворога шляхом самостійного прийняття рішення на скільки треба допомогати
І тиском -не будете слухатись перекриєм газ всім...

Побачити в стані
Чи в голові тільки соловьовська лапша і втримується,а самостійно думати для тебе напряг?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:55

budivelnikЧего это ты встрепенулся? Разве я неправильно изложил факты. Порошенко сам говорил патриотам,что Украина 800 дней не покупает российский газ. И вдруг Нафтогаз переводит деньги Газпрому. Газпром деньги вернул дав понять: ЕС -газ ,а Украине -труба. Занятия в украинских школах и ВУЗах уже начались? С 1992 года и по настоящее время постоянно в украинских СМИ муссируется тема газа. В ходу были даже такие художественные метафоры как "Газовая принцесса". Украинская сказка - девушка из городской окраины стала Газовой принцессой.
ceba
 
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