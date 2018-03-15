Додано: Вів 20 бер, 2018 15:38

budivelnik Подняли давление газа это для Европы,а не для Украины. Турецкий поток это не про Украину, вы по этому газопроводу газ получать не будете. Турецкий поток сокращают не из за Украины , а из за того,что Газпром не сошелся в цене на газ.

В любом случае после 2019 года прокачка газа через Украину будет сокращаться. Опять таки проект Ямал СПГ это не про Украину. К 2030 году РФ планирует увеличить производство СПГ в 8 раз. Украине остается только газ из Польши и Словакии или из РФ по ценам Газпрома,на которых он отыграется за все.