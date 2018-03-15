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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 238239240241>
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:19

  budivelnik написав:http://www.interfax.ru/business/604208
Российский концерн «Газпром» проведет ликвидацию и консервацию трубопроводов из-за сокращения мощностей «Турецкого потока» (с 63 до 31,5 миллиарда кубометров в год).



Турки имеют наглость вести свою политику и не ложиться под путлера:
16.03.2018 https://utro.ru/politics/2018/03/16/1354156.shtml

Турецкий МИД выпустил заявление, в котором назвал исторический референдум о вхождении полуострова в состав России "нелегитимным", а само присоединение – "аннексией". Заявление, приуроченное к четвертой годовщине воссоединения Крыма и РФ, опубликовано на сайте министерства.

"Присоединение Крыма к РФ является нарушением международных законов, и Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", – указывается в документе.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:08

Sommer турок даже позволил себе подремать пока президент толкал свою речь.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 08:53

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Транзит газа через Украину будет постоянно уменьшаться.Тем более поставки могут прекратится в любое время.
Блаблабла. 10 лет назад, в каком-то дурдоме это уже говорили:
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:49

  Подолянин написав:
  ceba написав:Транзит газа через Украину будет постоянно уменьшаться.Тем более поставки могут прекратится в любое время.
Блаблабла. 10 лет назад, в каком-то дурдоме это уже говорили
Ты в курсе ,что говорят в дурдоме, видать ты в нем на учете. Только все немного путаешь. "Прикрути"- совсем недавно кидал клич Порошенко.Вот и получается Европе газ ,а Украине -труба.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:59

  ceba написав:
  Подолянин написав:
  ceba написав:Транзит газа через Украину будет постоянно уменьшаться.Тем более поставки могут прекратится в любое время.
Блаблабла. 10 лет назад, в каком-то дурдоме это уже говорили
Ты в курсе ,что говорят в дурдоме, видать ты в нем на учете. Только все немного путаешь. "Прикрути"- совсем недавно кидал клич Порошенко.Вот и получается Европе газ ,а Украине -труба.

знову ти безсоромник на неньку Україну відкриваєш поганого рота?
Повторюю:
"мы хоть за трубу держимся, а вы за хобот хутина, так что не усердствуйте там, а то с дури... поломаете основной элемент государства рассейскаго
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:19

  ceba написав:"Прикрути"- совсем недавно кидал клич Порошенко.
Як все запущено в головах московських прихвостнів....
Ти різницю між проханням Президента до населення - допомогти Державі перебороти зовнішнього ворога шляхом самостійного прийняття рішення на скільки треба допомогати
І тиском -не будете слухатись перекриєм газ всім...

Побачити в стані
Чи в голові тільки соловьовська лапша і втримується,а самостійно думати для тебе напряг?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:55

budivelnikЧего это ты встрепенулся? Разве я неправильно изложил факты. Порошенко сам говорил патриотам,что Украина 800 дней не покупает российский газ. И вдруг Нафтогаз переводит деньги Газпрому. Газпром деньги вернул дав понять: ЕС -газ ,а Украине -труба. Занятия в украинских школах и ВУЗах уже начались? С 1992 года и по настоящее время постоянно в украинских СМИ муссируется тема газа. В ходу были даже такие художественные метафоры как "Газовая принцесса". Украинская сказка - девушка из городской окраины стала Газовой принцессой.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:16

  ceba написав:Разве я неправильно изложил факты. Порошенко сам говорил патриотам,что Украина 800 дней не покупает российский газ. И вдруг Нафтогаз переводит деньги Газпрому. Газпром деньги вернул дав понять: ЕС -газ ,а Украине -труба.
1 24 години діяло прохання, після якого- газпром підняв тиск до проектних величин
2 Новину про відмову від турецького потоку я вже давав, а от свіженька і знову від москаликів
https://www.kommersant.ru/doc/3578411
Газпром» сможет прокачать через Nord Stream 2 не более 34 млрд кубометров из проектных 55 млрд кубометров. Таким образом, заключение нового транзитного контракта с Украиной неизбежно.
....
у «Газпрома» нет даже теоретических шансов избежать нового соглашения о транзите с Украиной, которое покрывало бы как минимум 2020 год.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:38

budivelnik Подняли давление газа это для Европы,а не для Украины. Турецкий поток это не про Украину, вы по этому газопроводу газ получать не будете. Турецкий поток сокращают не из за Украины , а из за того,что Газпром не сошелся в цене на газ.
В любом случае после 2019 года прокачка газа через Украину будет сокращаться. Опять таки проект Ямал СПГ это не про Украину. К 2030 году РФ планирует увеличить производство СПГ в 8 раз. Украине остается только газ из Польши и Словакии или из РФ по ценам Газпрома,на которых он отыграется за все.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:00

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:...Подняли давление газа это для Европы,а не для Украины...
Какой бред...

Вы точно с техникой в армии занимались/работали? Или морячки только ВПП подметали?
Подолянин
 
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