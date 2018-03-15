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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 238239240241
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:23

  Подолянин написав:
  ceba написав:...Подняли давление газа это для Европы,а не для Украины...
Какой бред...

Вы точно с техникой в армии занимались/работали? Или морячки только ВПП подметали?


Если смотреть его послания, это похоже на школьника старших классов, который то изображает украинского пенсионера, то крымчанского отставника. :)
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:17

  Подолянин написав:
  ceba написав:...Подняли давление газа это для Европы,а не для Украины...
Какой бред...

Вы точно с техникой в армии занимались/работали? Или морячки только ВПП подметали?
А что тебя смущает в моем ответе на " 1 24 години діяло прохання, після якого- газпром підняв тиск до проектних величин"?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:56

  ceba написав:А что тебя смущает в моем ответе на " 1 24 години діяло прохання, після якого- газпром підняв тиск до проектних величин"?
Мене наприклад те , що опускаючи тиск для кого нас чи Європи , газпром після прохання Порошенка. яке населення виконало - підняв тиск вже виявляється для Європи.
Якщо підняв для Європи - той опускав також для Європи
Якщо пробував наказати нас і опустив щоб нам було погано - то побачивши що нам пофігу- змушений був підняти , щоб точно вже Європа не постраждала( а точніше його доходи)

так що поакуратніше з причиною/наслідком
Причина опускання - ми , нас хотіли наказати
Ми показали дулю ,просто на 24 години (хто міг/хотів) прикрутили краники,перейшовши хто на вугілля. хто на дрова. а хто на електрику
Прийшлось газпрому ликнути і змиритись.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:09

budivelnik Разговоры по давлению это пустое. Я смотритель манометров ГТС.Только по всем отчетам опубликованным в СМИ приводятся данные о росте поставок газа в ЕС этой зимой в сравнении с прошлогодней. C 1 по 19 марта 2018 года экспорт в Италию, по предварительным данным, вырос на 99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ceba
 
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  #<1 ... 238239240241
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