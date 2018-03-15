Если смотреть его послания, это похоже на школьника старших классов, который то изображает украинского пенсионера, то крымчанского отставника.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 16:23
Если смотреть его послания, это похоже на школьника старших классов, который то изображает украинского пенсионера, то крымчанского отставника.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:17
А что тебя смущает в моем ответе на " 1 24 години діяло прохання, після якого- газпром підняв тиск до проектних величин"?
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:56
Мене наприклад те , що опускаючи тиск для кого нас чи Європи , газпром після прохання Порошенка. яке населення виконало - підняв тиск вже виявляється для Європи.
Якщо підняв для Європи - той опускав також для Європи
Якщо пробував наказати нас і опустив щоб нам було погано - то побачивши що нам пофігу- змушений був підняти , щоб точно вже Європа не постраждала( а точніше його доходи)
так що поакуратніше з причиною/наслідком
Причина опускання - ми , нас хотіли наказати
Ми показали дулю ,просто на 24 години (хто міг/хотів) прикрутили краники,перейшовши хто на вугілля. хто на дрова. а хто на електрику
Прийшлось газпрому ликнути і змиритись.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Додано: Вів 20 бер, 2018 18:09
budivelnik Разговоры по давлению это пустое. Я смотритель манометров ГТС.Только по всем отчетам опубликованным в СМИ приводятся данные о росте поставок газа в ЕС этой зимой в сравнении с прошлогодней. C 1 по 19 марта 2018 года экспорт в Италию, по предварительным данным, вырос на 99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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