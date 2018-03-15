Додано: Вів 20 бер, 2018 18:09

Разговоры по давлению это пустое. Я не смотритель манометров ГТС.Только по всем отчетам опубликованным в СМИ приводятся данные о росте поставок газа в ЕС в феврале этого года в сравнении с прошлым. Из-за сибирского антициклона, который в Европе назвали «Зверь с Востока», «Газпром» четыре дня подряд на прошлой неделе ставил исторические рекорды по суточным поставкам газа в Европу. Они достигли 655,2 млн кубометров. Тем не менее, февральские морозы вряд ли кардинально изменят картину экспорта российского газа с начала года. Из-за теплого января страны ЕС снизили потребление российского газа и его поставки в первом месяце года упали почти на 10% по сравнению с прошлым. Сибирский же антициклон резко повысил спрос на газ в Европе, но январскую разницу в 1,9 млрд кубометров, очевидно, не покроет. Что, очевидно, не сильно расстроит руководителей газовой монополии. Несмотря на небольшое снижение поставок, доходы российского холдинга наоборот — взлетели. Из-за разницы цен в январе-феврале прошлого года и этого заработок «Газпрома» с начала года мог увеличиться на $ 1,8 млрд. C 1 по 19 марта 2018 года экспорт в Италию, по предварительным данным, вырос на 99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.“Сегодня впервые с 12 декабря прошлого года “Газпром” поднял давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в ГТС Украины до минимального контрактного уровня – 60 кгс/см2. Неожиданно, но приятно, регулярнее бы так”, – говорится в сообщении Нафтогаза на ее странице в Facebook. Как можно не поднимая давления с 12 декабря увеличитвать поставки газа в феврале? По закону Бернулли?