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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 238239240241
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:23

  Подолянин написав:
  ceba написав:...Подняли давление газа это для Европы,а не для Украины...
Какой бред...

Вы точно с техникой в армии занимались/работали? Или морячки только ВПП подметали?


Если смотреть его послания, это похоже на школьника старших классов, который то изображает украинского пенсионера, то крымчанского отставника. :)
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:17

  Подолянин написав:
  ceba написав:...Подняли давление газа это для Европы,а не для Украины...
Какой бред...

Вы точно с техникой в армии занимались/работали? Или морячки только ВПП подметали?
А что тебя смущает в моем ответе на " 1 24 години діяло прохання, після якого- газпром підняв тиск до проектних величин"?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:56

  ceba написав:А что тебя смущает в моем ответе на " 1 24 години діяло прохання, після якого- газпром підняв тиск до проектних величин"?
Мене наприклад те , що опускаючи тиск для кого нас чи Європи , газпром після прохання Порошенка. яке населення виконало - підняв тиск вже виявляється для Європи.
Якщо підняв для Європи - той опускав також для Європи
Якщо пробував наказати нас і опустив щоб нам було погано - то побачивши що нам пофігу- змушений був підняти , щоб точно вже Європа не постраждала( а точніше його доходи)

так що поакуратніше з причиною/наслідком
Причина опускання - ми , нас хотіли наказати
Ми показали дулю ,просто на 24 години (хто міг/хотів) прикрутили краники,перейшовши хто на вугілля. хто на дрова. а хто на електрику
Прийшлось газпрому ликнути і змиритись.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:09

budivelnik Разговоры по давлению это пустое. Я не смотритель манометров ГТС.Только по всем отчетам опубликованным в СМИ приводятся данные о росте поставок газа в ЕС в феврале этого года в сравнении с прошлым. Из-за сибирского антициклона, который в Европе назвали «Зверь с Востока», «Газпром» четыре дня подряд на прошлой неделе ставил исторические рекорды по суточным поставкам газа в Европу. Они достигли 655,2 млн кубометров. Тем не менее, февральские морозы вряд ли кардинально изменят картину экспорта российского газа с начала года. Из-за теплого января страны ЕС снизили потребление российского газа и его поставки в первом месяце года упали почти на 10% по сравнению с прошлым. Сибирский же антициклон резко повысил спрос на газ в Европе, но январскую разницу в 1,9 млрд кубометров, очевидно, не покроет. Что, очевидно, не сильно расстроит руководителей газовой монополии. Несмотря на небольшое снижение поставок, доходы российского холдинга наоборот — взлетели. Из-за разницы цен в январе-феврале прошлого года и этого заработок «Газпрома» с начала года мог увеличиться на $ 1,8 млрд. C 1 по 19 марта 2018 года экспорт в Италию, по предварительным данным, вырос на 99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
“Сегодня впервые с 12 декабря прошлого года “Газпром” поднял давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в ГТС Украины до минимального контрактного уровня – 60 кгс/см2. Неожиданно, но приятно, регулярнее бы так”, – говорится в сообщении Нафтогаза на ее странице в Facebook. Как можно не поднимая давления с 12 декабря увеличитвать поставки газа в феврале? По закону Бернулли?Зображення
Востаннє редагувалось ceba в Вів 20 бер, 2018 18:26, всього редагувалось 1 раз.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:21

  ceba написав:budivelnik Разговоры по давлению это пустое. Я смотритель манометров ГТС.


И вот у него уже новая легенда. :)
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:25

  ceba написав:Я смотритель манометров ГТС
А нашо нам це знати?
Якщо це фігня - то як наглядач і пАтрІоТ ви повинні повідомити вищестояче керівництво що ми крутимо дулі на зменшення/збільшення тисків і крутячи насміхаємось над зайвохромосомними і їх карлико медвепутами... , а тому доцільніше не вимахуватись і витримувати тиск в межах домовленостей. а як не вистарчає то запросити ліпщика конинів з навозу, щоб зліпив точку входу в яку 70% проголосувавших За могли випустити гази в честь перемоги і для недопущення репутаційних втрат від ігр з тиском.
Європейціж педанти- вони й по самі мигдалки вставлять,( або ще якийсь Стокгольмський арбітраж замутять) якщо виявиться що Ганс не зміг підтримати температуру бо пуйло з українцями бореться.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:29

budivelnik Нельзя на пониженном давлении наращивать поставки газа в ЕС. Покупайте газ у Катара или солому у колхозников.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:48

  ceba написав:budivelnik Нельзя на пониженном давлении наращивать поставки газа в ЕС. Покупайте газ у Катара или солому у колхозников.
1 Можна
2 Для того й понижують, щоб ми або
- витрачали свою енергію піднімаючи тиск
або
- витрачали додаткові ресурси перекачуючи газ з нижчою обємною вагою ( від тиску залежить обємна вага, чим нижчий тиск-тим більше м3 потрібно перекачати), а чим більше м3 - тим більші витрати газу на газові турбіни які перекачують.
Тому москалики й одночасно
а - опустили тиск на вході, але не зменшили обєми подачі , чим змусили нас використовувати більше газу для перекачки в обємах які для нас критичні
б - відмовили в постачанні в останній момент і при критично низьких температурах
3 Як тільки ми показали що витримаємо + піднялись температури+ми для Європи задокументували москальське свинство - так відразу кацапи і здулись

Таким чином, хоч ти й смотрітель - але неграмотний навіть для прапорщика. тим більше що для котла сільської школи -солома навіть вигідніша, бо при тих самих параметрах теплоутворення - є дешевшою, тому чим більше ми використаємо власних ресурсів - тим багатші ми і бідніші ви, хоча для москаликів бідність - не проблема, головне з колін встати задом до китайців і голою сракою без портків.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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