Додано: Вів 20 бер, 2018 18:48

ceba написав: budivelnik Нельзя на пониженном давлении наращивать поставки газа в ЕС. Покупайте газ у Катара или солому у колхозников. Нельзя на пониженном давлении наращивать поставки газа в ЕС. Покупайте газ у Катара или солому у колхозников.

1 Можна2 Для того й понижують, щоб ми або- витрачали свою енергію піднімаючи тискабо- витрачали додаткові ресурси перекачуючи газ з нижчою обємною вагою ( від тиску залежить обємна вага, чим нижчий тиск-тим більше м3 потрібно перекачати), а чим більше м3 - тим більші витрати газу на газові турбіни які перекачують.Тому москалики й одночасноа - опустили тиск на вході, але не зменшили обєми подачі , чим змусили нас використовувати більше газу для перекачки в обємах які для нас критичніб - відмовили в постачанні в останній момент і при критично низьких температурах3 Як тільки ми показали що витримаємо + піднялись температури+ми для Європи задокументували москальське свинство - так відразу кацапи і здулисьТаким чином, хоч ти й смотрітель - але неграмотний навіть для прапорщика. тим більше що для котла сільської школи -солома навіть вигідніша, бо при тих самих параметрах теплоутворення - є дешевшою, тому чим більше ми використаємо власних ресурсів - тим багатші ми і бідніші ви, хоча для москаликів бідність - не проблема, головне з колін встати задом до китайців і голою сракою без портків.