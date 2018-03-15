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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 239240241242>
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:23

  Подолянин написав:
  ceba написав:...Подняли давление газа это для Европы,а не для Украины...
Какой бред...

Вы точно с техникой в армии занимались/работали? Или морячки только ВПП подметали?


Если смотреть его послания, это похоже на школьника старших классов, который то изображает украинского пенсионера, то крымчанского отставника. :)
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:17

  Подолянин написав:
  ceba написав:...Подняли давление газа это для Европы,а не для Украины...
Какой бред...

Вы точно с техникой в армии занимались/работали? Или морячки только ВПП подметали?
А что тебя смущает в моем ответе на " 1 24 години діяло прохання, після якого- газпром підняв тиск до проектних величин"?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:56

  ceba написав:А что тебя смущает в моем ответе на " 1 24 години діяло прохання, після якого- газпром підняв тиск до проектних величин"?
Мене наприклад те , що опускаючи тиск для кого нас чи Європи , газпром після прохання Порошенка. яке населення виконало - підняв тиск вже виявляється для Європи.
Якщо підняв для Європи - той опускав також для Європи
Якщо пробував наказати нас і опустив щоб нам було погано - то побачивши що нам пофігу- змушений був підняти , щоб точно вже Європа не постраждала( а точніше його доходи)

так що поакуратніше з причиною/наслідком
Причина опускання - ми , нас хотіли наказати
Ми показали дулю ,просто на 24 години (хто міг/хотів) прикрутили краники,перейшовши хто на вугілля. хто на дрова. а хто на електрику
Прийшлось газпрому ликнути і змиритись.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:09

budivelnik Разговоры по давлению это пустое. Я не смотритель манометров ГТС.Только по всем отчетам опубликованным в СМИ приводятся данные о росте поставок газа в ЕС в феврале этого года в сравнении с прошлым. Из-за сибирского антициклона, который в Европе назвали «Зверь с Востока», «Газпром» четыре дня подряд на прошлой неделе ставил исторические рекорды по суточным поставкам газа в Европу. Они достигли 655,2 млн кубометров. Тем не менее, февральские морозы вряд ли кардинально изменят картину экспорта российского газа с начала года. Из-за теплого января страны ЕС снизили потребление российского газа и его поставки в первом месяце года упали почти на 10% по сравнению с прошлым. Сибирский же антициклон резко повысил спрос на газ в Европе, но январскую разницу в 1,9 млрд кубометров, очевидно, не покроет. Что, очевидно, не сильно расстроит руководителей газовой монополии. Несмотря на небольшое снижение поставок, доходы российского холдинга наоборот — взлетели. Из-за разницы цен в январе-феврале прошлого года и этого заработок «Газпрома» с начала года мог увеличиться на $ 1,8 млрд. C 1 по 19 марта 2018 года экспорт в Италию, по предварительным данным, вырос на 99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
“Сегодня впервые с 12 декабря прошлого года “Газпром” поднял давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в ГТС Украины до минимального контрактного уровня – 60 кгс/см2. Неожиданно, но приятно, регулярнее бы так”, – говорится в сообщении Нафтогаза на ее странице в Facebook. Как можно не поднимая давления с 12 декабря увеличитвать поставки газа в феврале? По закону Бернулли?Зображення
Востаннє редагувалось ceba в Вів 20 бер, 2018 18:26, всього редагувалось 1 раз.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:21

  ceba написав:budivelnik Разговоры по давлению это пустое. Я смотритель манометров ГТС.


И вот у него уже новая легенда. :)
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:25

  ceba написав:Я смотритель манометров ГТС
А нашо нам це знати?
Якщо це фігня - то як наглядач і пАтрІоТ ви повинні повідомити вищестояче керівництво що ми крутимо дулі на зменшення/збільшення тисків і крутячи насміхаємось над зайвохромосомними і їх карлико медвепутами... , а тому доцільніше не вимахуватись і витримувати тиск в межах домовленостей. а як не вистарчає то запросити ліпщика конинів з навозу, щоб зліпив точку входу в яку 70% проголосувавших За могли випустити гази в честь перемоги і для недопущення репутаційних втрат від ігр з тиском.
Європейціж педанти- вони й по самі мигдалки вставлять,( або ще якийсь Стокгольмський арбітраж замутять) якщо виявиться що Ганс не зміг підтримати температуру бо пуйло з українцями бореться.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:29

budivelnik Нельзя на пониженном давлении наращивать поставки газа в ЕС. Покупайте газ у Катара или солому у колхозников.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:48

  ceba написав:budivelnik Нельзя на пониженном давлении наращивать поставки газа в ЕС. Покупайте газ у Катара или солому у колхозников.
1 Можна
2 Для того й понижують, щоб ми або
- витрачали свою енергію піднімаючи тиск
або
- витрачали додаткові ресурси перекачуючи газ з нижчою обємною вагою ( від тиску залежить обємна вага, чим нижчий тиск-тим більше м3 потрібно перекачати), а чим більше м3 - тим більші витрати газу на газові турбіни які перекачують.
Тому москалики й одночасно
а - опустили тиск на вході, але не зменшили обєми подачі , чим змусили нас використовувати більше газу для перекачки в обємах які для нас критичні
б - відмовили в постачанні в останній момент і при критично низьких температурах
3 Як тільки ми показали що витримаємо + піднялись температури+ми для Європи задокументували москальське свинство - так відразу кацапи і здулись

Таким чином, хоч ти й смотрітель - але неграмотний навіть для прапорщика. тим більше що для котла сільської школи -солома навіть вигідніша, бо при тих самих параметрах теплоутворення - є дешевшою, тому чим більше ми використаємо власних ресурсів - тим багатші ми і бідніші ви, хоча для москаликів бідність - не проблема, головне з колін встати задом до китайців і голою сракою без портків.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:00

budivelnik Перестань чудить. На каком входе опустили, что вы там перекачиваете?Тоже мне,нашлись бескорыстные помощники Газпрома. Газпром не желает иметь с вами никаких отношений, поэтому и строит газопроводы в обход Украины и он их таки построит. Тогда будете качать навоз для биогаза. РФ в январе пополнила свой золотой запас на 19 тонн, а вы богатейте на соломе.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:09

что вы там перекачиваете?
москальський газ в Європу, по приблизно 2,5-3 млрд м3 в день, але звідки зайвехромосомному про це знати , чукча ж пІсАтЄлЬ а не чІтАтЄлЬ
https://www.rbc.ru/business/02/03/2018/5a995ef99a79478edd9eddc5
«Газпром» заявил о продолжении транзита газа через Украину
В ближайшее время транзит российского газа через Украину продолжится, несмотря на решение «Газпрома» расторгнуть все контракты с Киевом. Это связано с тем, что сторонам требуется время для урегулирования юридических сложностей


"Укртрансгаз" зафиксировали существенное падение давления в российской газотранспортной системе на газоизмерительной станции Суджа. Это главный пункт входа в украинскую газотранспортную систему со стороны России. По состоянию на восемь часов утра вторника, 28 февраля, уровень давления упал до рекордно низкого за последние годы уровня 49,7 атмосфер вместо оговоренных контрактом 60,0.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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