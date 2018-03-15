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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:20
budivelnik Газпром не желает иметь с Нафтогазом никаких отношений. Те отношения, которые сейчас присутствуют - вынужденные, в силу исторически сложившихся ,еще во времена СССР, обстоятельств.
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:36
Как всегда - договоры, подписанные с рашкой не стоят и бумаги, на которой они написаны.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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