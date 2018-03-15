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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 20:20
budivelnik Газпром не желает иметь с Нафтогазом никаких отношений. Те отношения, которые сейчас присутствуют - вынужденные, в силу исторически сложившихся ,еще во времена СССР, обстоятельств.
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:36
Как всегда - договоры, подписанные с рашкой не стоят и бумаги, на которой они написаны.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Вів 20 бер, 2018 22:05
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Додано: Вів 20 бер, 2018 22:28
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Я не можу Вас зрозуміти, панове. Навіщо Ви з пропакондoном дискутуєте? Він же знущається з Вас?
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Сер 21 бер, 2018 07:55
Когда нет аргументов обычно переходят к оскорблениям. Я не пропагандист, просто выражаю свое мнение. Если по твоему ,Газпром не заработает без Нафтогаза даже на масло, то получается Нафтогаз пособник агрессора. Нафтогаз то без проблем ,без Газпрома заработает и на шиш с маслом,и на дешевый газ для населения если не будет перекачивать газ агрессора в ЕС. Зачем качаете? ЕС приказал. Вот так вы и живете по законам физики.
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:01
США попередили про санкції через співпрацю з енергетичним сектором Росії
У Держдепартаменті США попередили компанії, які прагнуть співпрацювати з енергетичним сектором Росії, зокрема, будувати газопровід «Північний потік-2», про загрозу запровадження проти них санкцій. Про це заявила у Вашингтоні 20 березня речниця зовнішньополітичного відомства США Гедер Науерт.
так що "туши свет сливай масло рашка..." чи якось так
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Сер 21 бер, 2018 15:11
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