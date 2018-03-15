На газовом рынке радикально меняются правила игры, констатирует Чон Жи Ксин Wood Mackenzie: постепенно уходят в прошлое двусторонние долгосрочные контракты, и формируется единый рынок с единой ценой

Причем путь у этой цены один — вниз, считают в Fitch и Bank of America. [b]К 2020 году в США, Катаре и Австралии будут запущены заводы СПГ мощностью 188 млрд кубометров в год [/b]— этот приток обрушит цены европейские газовые цены.

Фактически стоимость газа упадет до стоимости угля — 3,8 доллара за миллион британских тепловых единиц, что примерно соответствует отметке в 120 долларов за тысячу кубометров.

Чтобы не потерять долю рынка, «Газпрому» придется идти на дальнейшую либерализацию отношений с клиентами и предлагать скидки, предупреждают в Fitch.

В 2016-м году средняя цена российского газа в Европе составила 159 долларов за тысячу кубометров, причем в середине года она падала до 140 долларов — минимального уровня за 12 лет.finanz.ru