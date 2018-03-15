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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 239240241242
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:20

budivelnik Газпром не желает иметь с Нафтогазом никаких отношений. Те отношения, которые сейчас присутствуют - вынужденные, в силу исторически сложившихся ,еще во времена СССР, обстоятельств.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:36

  ceba написав:budivelnik Газпром не желает иметь с Нафтогазом никаких отношений.


Как всегда - договоры, подписанные с рашкой не стоят и бумаги, на которой они написаны.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:05

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Газпром не желает иметь с Нафтогазом никаких отношений...
Чушь. От дешевого пропаганд...
Газпрому нужно зарабатывать доллары. Без Нафтогаза от заработает шиш без масла. Но летучим морячкам, не знающим физики, знания в экономике тоже не страшны.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:28

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Я не можу Вас зрозуміти, панове. Навіщо Ви з пропакондoном дискутуєте? Він же знущається з Вас?
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 07:55

  vladvlas написав:
  ceba написав:Газпром не желает иметь с Нафтогазом никаких отношений...
Чушь. От дешевого пропаганд...
Газпрому нужно зарабатывать доллары. Без Нафтогаза от заработает шиш без масла. Но летучим морячкам, не знающим физики, знания в экономике тоже не страшны.
Когда нет аргументов обычно переходят к оскорблениям. Я не пропагандист, просто выражаю свое мнение. Если по твоему ,Газпром не заработает без Нафтогаза даже на масло, то получается Нафтогаз пособник агрессора. Нафтогаз то без проблем ,без Газпрома заработает и на шиш с маслом,и на дешевый газ для населения если не будет перекачивать газ агрессора в ЕС. Зачем качаете? ЕС приказал. Вот так вы и живете по законам физики.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:01

США попередили про санкції через співпрацю з енергетичним сектором Росії
У Держдепартаменті США попередили компанії, які прагнуть співпрацювати з енергетичним сектором Росії, зокрема, будувати газопровід «Північний потік-2», про загрозу запровадження проти них санкцій. Про це заявила у Вашингтоні 20 березня речниця зовнішньополітичного відомства США Гедер Науерт.
https://www.radiosvoboda.org/a/news/29112557.html
так що "туши свет сливай масло рашка..." чи якось так :D
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:11

Зображення Порошенко очень умный. Украина может себе позволить катарский газ по 600.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:09

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:орошенко очень умный. Украина может себе позволить катарский газ по 600.
На газовом рынке радикально меняются правила игры, констатирует Чон Жи Ксин Wood Mackenzie: постепенно уходят в прошлое двусторонние долгосрочные контракты, и формируется единый рынок с единой ценой
Причем путь у этой цены один — вниз, считают в Fitch и Bank of America. [b]К 2020 году в США, Катаре и Австралии будут запущены заводы СПГ мощностью 188 млрд кубометров в год [/b]— этот приток обрушит цены европейские газовые цены.
Фактически стоимость газа упадет до стоимости угля — 3,8 доллара за миллион британских тепловых единиц, что примерно соответствует отметке в 120 долларов за тысячу кубометров.
Чтобы не потерять долю рынка, «Газпрому» придется идти на дальнейшую либерализацию отношений с клиентами и предлагать скидки, предупреждают в Fitch.
В 2016-м году средняя цена российского газа в Европе составила 159 долларов за тысячу кубометров, причем в середине года она падала до 140 долларов — минимального уровня за 12 лет.finanz.ru
Де в статті 600?
Тобто дурник сам придумав-сам з себе посміявся?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:37

  budivelnik написав:
  ceba написав:орошенко очень умный. Украина может себе позволить катарский газ по 600.
На газовом рынке радикально меняются правила игры, констатирует Чон Жи Ксин Wood Mackenzie: постепенно уходят в прошлое двусторонние долгосрочные контракты, и формируется единый рынок с единой ценой
Причем путь у этой цены один — вниз, считают в Fitch и Bank of America. [b]К 2020 году в США, Катаре и Австралии будут запущены заводы СПГ мощностью 188 млрд кубометров в год [/b]— этот приток обрушит цены европейские газовые цены.
Фактически стоимость газа упадет до стоимости угля — 3,8 доллара за миллион британских тепловых единиц, что примерно соответствует отметке в 120 долларов за тысячу кубометров.
Чтобы не потерять долю рынка, «Газпрому» придется идти на дальнейшую либерализацию отношений с клиентами и предлагать скидки, предупреждают в Fitch.
В 2016-м году средняя цена российского газа в Европе составила 159 долларов за тысячу кубометров, причем в середине года она падала до 140 долларов — минимального уровня за 12 лет.finanz.ru
Де в статті 600?
Тобто дурник сам придумав-сам з себе посміявся?
Я на эту статью не ссылался. А вот из приведенной тобой статьи получается ,что украинской ГТС - кирдык. Если СПГ газ дешевеет до цены угля, то почему Польша использует мощность своего терминала СПГ только на 32%? Заключив контракт с норвежской Statoil, цена у которой привязана к британской газовой бирже, Вильнюс платит норвежцам всего 1,5 "Газпромоские" цены. И получает только 540 млн. кубометров при мощности хранения до 3 млрд. кубометров. То есть, и платит очень дорого, и терминал задействован лишь на 1/6. Расплачивается за высокую цену и низкий КПД конечный пользователь.
ЗображенняКогда пойдут холодные зимы то заключите контракт и с Австралией. Хотя все равно будете покупать у перекупщиков газ российский из Сабетты.Зображення
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:40

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Зачем качаете? ЕС приказал. Вот так вы и живете по законам физики.
Качаем, тк Украина в отличие от россии выполняет договора.
За прокачку получаем от россии деньги и тратим их на утилизацию ихнамнетов и другой нечисти с востока. Все по законам ))
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