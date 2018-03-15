Подолянин написав: ceba написав:
Зачем качаете? ЕС приказал. Вот так вы и живете по законам физики.
Качаем, тк Украина в отличие от россии выполняет договора.
За прокачку получаем от россии деньги и тратим их на утилизацию ихнамнетов и другой нечисти с востока. Все по законам ))
Не чуди. Украина еще тот исполнитель договоров.Тот факт ,что Стокгольмский арбитраж вынес политическое решение по спору с Газпромом ровным счетом ничего не доказывает. Сомневаюсь я ,что деньги за транзит идут на АТО. Уж слишком много времени Украина возится с этой проблемой, а воз и ныне там.