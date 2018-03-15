ceba написав: Подолянин написав: ceba написав:
Зачем качаете? ЕС приказал. Вот так вы и живете по законам физики.
Качаем, тк Украина в отличие от россии выполняет договора.
За прокачку получаем от россии деньги и тратим их на утилизацию ихнамнетов и другой нечисти с востока. Все по законам ))
Не чуди. Украина еще тот исполнитель договоров.Тот факт ,что Стокгольмский арбитраж вынес политическое решение по спору с Газпромом ровным счетом ничего не доказывает. Сомневаюсь я ,что деньги за транзит идут на АТО. Уж слишком много времени Украина возится с этой проблемой, а воз и ныне там.
Смішний москалик
1 Куди повинні йти наші гроші - не срана москальська справа
2 В суд пішов газпром і він там програв
3 З тисками газу газпром побавився 24 години і здувся
4 З заявами про розрив договорів побавився до 18 березня і після 18 березня, десятки статей в російських виданнях які готують суспільну думку до того що договори з Україною потрібно заключати як мінімум на 5 років
Приведенна мною інформація - звичайно дрібниці,але картинка складається цікава...
Без нас- не виходить
З нами - якщо нам нормально не платити - ми не згодні
Куди бідному москалику податись?
Піндоси - грабують , китайці грабують , дійшло що й бувший братський народ українці
а - у військовомму плані огризається
б - в економічному виграє
в -в політичному у відрив пішов
г - в юридичному - в судах за минулі періоди мільярди виграє