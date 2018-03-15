Додано: Суб 24 бер, 2018 07:32

Ну, вы то считаете это единственной правдой. Зачем вам мое мнение? Один мой однокашник по училищу живет в Ханты-Мансийске. Так у них в городе бесплатно по проекту,чтобы не уро довать город, застеклили балконы в квартирах жителей. Зарплаты в Хантах выше киевских.В мои слова и фото вы можете не верить.Но вот цифры официальные. Население Хантов выросло с 92 года почти в 3 раза. Если взять Хабаровск то число населения в городе по сравнению с 1991 годом выросла ,хоть и не на немного всего на 3 тыс. чел. И только численность населения Днепра по сравнению с численностью Днепропетровска 1991 года сократилась на 200 тыс. чел или на 20%.