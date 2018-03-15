В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
ceba написав:Зачем качаете? ЕС приказал. Вот так вы и живете по законам физики.
Качаем, тк Украина в отличие от россии выполняет договора. За прокачку получаем от россии деньги и тратим их на утилизацию ихнамнетов и другой нечисти с востока. Все по законам ))
Не чуди. Украина еще тот исполнитель договоров.Тот факт ,что Стокгольмский арбитраж вынес политическое решение по спору с Газпромом ровным счетом ничего не доказывает. Сомневаюсь я ,что деньги за транзит идут на АТО. Уж слишком много времени Украина возится с этой проблемой, а воз и ныне там.
ceba написав:Зачем качаете? ЕС приказал. Вот так вы и живете по законам физики.
Качаем, тк Украина в отличие от россии выполняет договора. За прокачку получаем от россии деньги и тратим их на утилизацию ихнамнетов и другой нечисти с востока. Все по законам ))
Не чуди. Украина еще тот исполнитель договоров.Тот факт ,что Стокгольмский арбитраж вынес политическое решение по спору с Газпромом ровным счетом ничего не доказывает. Сомневаюсь я ,что деньги за транзит идут на АТО. Уж слишком много времени Украина возится с этой проблемой, а воз и ныне там.
Смішний москалик 1 Куди повинні йти наші гроші - не срана москальська справа 2 В суд пішов газпром і він там програв 3 З тисками газу газпром побавився 24 години і здувся 4 З заявами про розрив договорів побавився до 18 березня і після 18 березня, десятки статей в російських виданнях які готують суспільну думку до того що договори з Україною потрібно заключати як мінімум на 5 років
Приведенна мною інформація - звичайно дрібниці,але картинка складається цікава... Без нас- не виходить З нами - якщо нам нормально не платити - ми не згодні Куди бідному москалику податись? Піндоси - грабують , китайці грабують , дійшло що й бувший братський народ українці а - у військовомму плані огризається б - в економічному виграє в -в політичному у відрив пішов г - в юридичному - в судах за минулі періоди мільярди виграє
budivelnik Я понимаю,что вы живете в своем хуторском мирке. Весь мир с вами,все вам должны,вы самые справедливые,работящие,умные и по-видимому самые красивые. Как вы исполняете договора ходят легенды: танки для Таиланда, Миг-21 для Хорватии, БТРы для Ирака,Ан-32 для Индии, зерно для Китая и т. д.
budivelnik С 1 апреля 2018 года НАК “Нафтогаз” Украины намерен увеличить стоимость газа для промышленных потребителей на условиях предоплаты на 9,8% (на 774 грн) по сравнению с февралем – до 8,67 тыс. за 1 тыс. куб. м (с НДС). Об этом говорится в сообщении компании. А ты рассказываешь,что цена на газ в мире будет только снижаться.
slavek Ну, вы то считаете это единственной правдой. Зачем вам мое мнение? Один мой однокашник по училищу живет в Ханты-Мансийске. Так у них в городе бесплатно по проекту,чтобы не уро довать город, застеклили балконы в квартирах жителей. Зарплаты в Хантах выше киевских.В мои слова и фото вы можете не верить.https://ura.news/news/1052309375 Но вот цифры официальные. Население Хантов выросло с 92 года почти в 3 раза. Если взять Хабаровск то число населения в городе по сравнению с 1991 годом выросла ,хоть и не на немного всего на 3 тыс. чел. И только численность населения Днепра по сравнению с численностью Днепропетровска 1991 года сократилась на 200 тыс. чел или на 20%.
ceba написав:slavek Ну, вы то считаете это единственной правдой. Зачем вам мое мнение? Один мой однокашник по училищу живет в Ханты-Мансийске. Так у них в городе бесплатно по проекту,чтобы не уро довать город, застеклили балконы в квартирах жителей. Зарплаты в Хантах выше киевских.В мои слова и фото вы можете не верить.https://ura.news/news/1052309375 Но вот цифры официальные. Население Хантов выросло с 92 года почти в 3 раза. Если взять Хабаровск то число населения в городе по сравнению с 1991 годом выросла ,хоть и не на немного всего на 3 тыс. чел. И только численность населения Днепра по сравнению с численностью Днепропетровска 1991 года сократилась на 200 тыс. чел или на 20%.
Дурачок ты прапорщик. Нефть с тех времен выросла в 10 раз. Как ты думаешь как должны жить в Ханты-Мансийске? Ты лучше сравни с Псковской областью или Брянской, а это европейская часть.
ceba написав:slavek Ну, вы то считаете это единственной правдой. Зачем вам мое мнение? Один мой однокашник по училищу живет в Ханты-Мансийске. Так у них в городе бесплатно по проекту,чтобы не уро довать город, застеклили балконы в квартирах жителей. Зарплаты в Хантах выше киевских.
Я про хохло-мансийский автономный округ знаю уже лет 30, вы лучше про Братск расскажите. Сколько в том повествовании правды,30.50,70%?
ceba написав:slavek Ну, вы то считаете это единственной правдой. Зачем вам мое мнение? Один мой однокашник по училищу живет в Ханты-Мансийске. Так у них в городе бесплатно по проекту,чтобы не уро довать город, застеклили балконы в квартирах жителей. Зарплаты в Хантах выше киевских.
Я про хохло-мансийский автономный округ знаю уже лет 30, вы лучше про Братск расскажите. Сколько в том повествовании правды,30.50,70%?
Вы плохо понимаете по русски, зачем коверкать название территориального образования? Если так вас интересует состояние дел в том регионе то поезжайте и посмотрите все сами. Ужасающие картинки можно найти везде даже в США.