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Додано: Суб 24 бер, 2018 13:37
slavek Вы не боитесь выглядеть глупым ,пересказывая чьи то байки 30-летней давности и ищущим дерьмо в сопредельной стране, не обращая внимания на его наличие оного, в своей? Вам не знакома доктрина высказанная Рене Декартом.Всё подвергай сомнению. Я не детектор лжи для изысканных вами статей тем более в тех местах ,которые описаны в статье, я никогда не был. Если вам угодно там 100% правда. Полегчало?
Додано: Суб 24 бер, 2018 13:50
Бояться чего-либо, особенно на анонимном форуме, просто смешно.
То, что я рассказал, это не байки, а реальность от людей работавших там в отличие от вас. Если хохлов за 30 лет заменили китайцы, вьетнамцы, чеченцы - поделитесь.
Дерьма везде много, поэтому мне непонятно хвастовство достижениями которое вы и ваши оппоненты тут часто демонстрируете как экспонаты на ВДНХ времен СССР.
back in USSR
Додано: Суб 24 бер, 2018 14:12
Вы рассказываете байки.Реальность вам только видится по уровню майдана. И так во всем. Я же привожу результаты нац. состава Хантов по переписи населения в РФ 2010г. Как видите украинцев там менее 3%.
Вы верите,что в Крыму с 2018 года плату за детский сад, родителям компенсируют в размере 100%? А Севастополем в прошлом году закуплено 115 автобусов на газомоторном и 78 троллейбусов с АК для автономного хода.
Додано: Суб 24 бер, 2018 14:44
Эка невидаль.
Украинцы записывают себя русскими в паспортах и переписях. На россии так безопаснее.
А если бы поинтересовались почему украинцы еще при совке были лучшими спецами по газо и нефтедобыче, то и вопросов бы лишних не было.
Додано: Суб 24 бер, 2018 15:02
Так и добывайте газ и нефть у себя на родине,которого полно в недрах Украины.
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