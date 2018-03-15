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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 13:37

slavek Вы не боитесь выглядеть глупым ,пересказывая чьи то байки 30-летней давности и ищущим дерьмо в сопредельной стране, не обращая внимания на его наличие оного, в своей? Вам не знакома доктрина высказанная Рене Декартом.Всё подвергай сомнению. Я не детектор лжи для изысканных вами статей тем более в тех местах ,которые описаны в статье, я никогда не был. Если вам угодно там 100% правда. Полегчало?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 13:50

  ceba написав:slavek Вы не боитесь выглядеть глупым ,пересказывая чьи то байки 30-летней давности и ищущим дерьмо в сопредельной стране, не обращая внимания на его наличие оного, в своей?


Бояться чего-либо, особенно на анонимном форуме, просто смешно.
То, что я рассказал, это не байки, а реальность от людей работавших там в отличие от вас. Если хохлов за 30 лет заменили китайцы, вьетнамцы, чеченцы - поделитесь.
Дерьма везде много, поэтому мне непонятно хвастовство достижениями которое вы и ваши оппоненты тут часто демонстрируете как экспонаты на ВДНХ времен СССР.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:12

  slavek написав:Бояться чего-либо, особенно на анонимном форуме, просто смешно.
То, что я рассказал, это не байки, а реальность от людей работавших там в отличие от вас. Если хохлов за 30 лет заменили китайцы, вьетнамцы, чеченцы - поделитесь.
Дерьма везде много, поэтому мне непонятно хвастовство достижениями которое вы и ваши оппоненты тут часто демонстрируете как экспонаты на ВДНХ времен СССР.
Вы рассказываете байки.Реальность вам только видится по уровню майдана. И так во всем. Я же привожу результаты нац. состава Хантов по переписи населения в РФ 2010г. Как видите украинцев там менее 3%.
Зображення.
Вы верите,что в Крыму с 2018 года плату за детский сад, родителям компенсируют в размере 100%? А Севастополем в прошлом году закуплено 115 автобусов на газомоторном и 78 троллейбусов с АК для автономного хода.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:44

Эка невидаль.
Украинцы записывают себя русскими в паспортах и переписях. На россии так безопаснее.

А если бы поинтересовались почему украинцы еще при совке были лучшими спецами по газо и нефтедобыче, то и вопросов бы лишних не было.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 15:02

  Подолянин написав:Эка невидаль.
Украинцы записывают себя русскими в паспортах и переписях. На россии так безопаснее.

А если бы поинтересовались почему украинцы еще при совке были лучшими спецами по газо и нефтедобыче, то и вопросов бы лишних не было.
Так и добывайте газ и нефть у себя на родине,которого полно в недрах Украины.
ceba
 
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