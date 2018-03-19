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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 13:37

slavek Вы не боитесь выглядеть глупым ,пересказывая чьи то байки 30-летней давности и ищущим дерьмо в сопредельной стране, не обращая внимания на его наличие оного, в своей? Вам не знакома доктрина высказанная Рене Декартом.Всё подвергай сомнению. Я не детектор лжи для изысканных вами статей тем более в тех местах ,которые описаны в статье, я никогда не был. Если вам угодно там 100% правда. Полегчало?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 13:50

  ceba написав:slavek Вы не боитесь выглядеть глупым ,пересказывая чьи то байки 30-летней давности и ищущим дерьмо в сопредельной стране, не обращая внимания на его наличие оного, в своей?


Бояться чего-либо, особенно на анонимном форуме, просто смешно.
То, что я рассказал, это не байки, а реальность от людей работавших там в отличие от вас. Если хохлов за 30 лет заменили китайцы, вьетнамцы, чеченцы - поделитесь.
Дерьма везде много, поэтому мне непонятно хвастовство достижениями которое вы и ваши оппоненты тут часто демонстрируете как экспонаты на ВДНХ времен СССР.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:12

  slavek написав:Бояться чего-либо, особенно на анонимном форуме, просто смешно.
То, что я рассказал, это не байки, а реальность от людей работавших там в отличие от вас. Если хохлов за 30 лет заменили китайцы, вьетнамцы, чеченцы - поделитесь.
Дерьма везде много, поэтому мне непонятно хвастовство достижениями которое вы и ваши оппоненты тут часто демонстрируете как экспонаты на ВДНХ времен СССР.
Вы рассказываете байки.Реальность вам только видится по уровню майдана. И так во всем. Я же привожу результаты нац. состава Хантов по переписи населения в РФ 2010г. Как видите украинцев там менее 3%.
Зображення.
Вы верите,что в Крыму с 2018 года плату за детский сад, родителям компенсируют в размере 100%? А Севастополем в прошлом году закуплено 115 автобусов на газомоторном и 78 троллейбусов с АК для автономного хода.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:44

Эка невидаль.
Украинцы записывают себя русскими в паспортах и переписях. На россии так безопаснее.

А если бы поинтересовались почему украинцы еще при совке были лучшими спецами по газо и нефтедобыче, то и вопросов бы лишних не было.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:01

  ceba написав:Вы рассказываете байки.Реальность вам только видится по уровню майдана. И так во всем.

Вы верите,что в Крыму с 2018 года плату за детский сад, родителям компенсируют в размере 100%? А Севастополем в прошлом году закуплено 115 автобусов на газомоторном и 78 троллейбусов с АК для автономного хода.

Я рад,что русские заменили украинцев в бывшем хохло-мансийском автономном округе ( или переписались на русских как многие русские на украинцев в Украине).Что касается Севастополя,то троллейбусы там были убиты еще 7 лет назад когда у меня там на 5-м километре был объект Sea Mall.Это хорошо что детсады бесплатны в Севастополе.А как в Братске?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:20

  slavek написав:Я рад,что русские заменили украинцев в бывшем хохло-мансийском автономном округе ( или переписались на русских как многие русские на украинцев в Украине).Что касается Севастополя,то троллейбусы там были убиты еще 7 лет назад когда у меня там на 5-м километре был объект Sea Mall.Это хорошо что детсады бесплатны в Севастополе.А как в Братске?
Севастополь и Крым это разные административные образования. В Севастополе на счет бесплатных садов у меня информации нет. Не знаю как там в Братске или в Пирятине, я там не был никогда. Похоже, Sea Mall 7 лет назад троллейбусы и убил в Севастополе.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:35

  slavek написав:Я рад,что русские заменили украинцев в бывшем хохло-мансийском автономном округе
А я так рад,так рад за украинскую независимость которая начиналась с этого.
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ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:38

  ceba написав: Севастополь и Крым это разные административные образования. В Севастополе на счет бесплатных садов у меня информации нет. Не знаю как там в Братске или в Пирятине, я там не был никогда. Похоже, Sea Mall 7 лет назад троллейбусы и убил в Севастополе.

ТРЦ Sea Mall не мог убить троллейбусы т.к.на тех развалюхах кроме пенсионеров мало кто ездил.В основном пользовались маршрутками,причем удивило,что водители не набивали их,а ездили только с сидящими пассажирами.А про бесплатные крымские детсады это что,подарок нового российского президента или крымские власти хорошо поработали в сезон?
back in USSR
slavek
 
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