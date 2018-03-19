RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 242243244245
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:12

  Подолянин написав:В медальном зачёте мы переместились на почётное третье место.

Перелік країн та кількість видворених із них російських дипломатів станом на 26 березня:
Великобританія – 23
США – 60
Україна – 13

Нормальные страны после аннексии территории вообще разрывают дипотношения и закрывают границы
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4610
З нами з: 16.08.09
Подякував: 91 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:46

Эка невидаль.
Украинцы записывают себя русскими в паспортах и переписях. На россии так безопаснее.

В паспортах РФ уже давно нет графы национальность.
Волгарь
 
Повідомлень: 4682
З нами з: 12.10.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:41

  slavek написав:
  Подолянин написав:В медальном зачёте мы переместились на почётное третье место.

Перелік країн та кількість видворених із них російських дипломатів станом на 26 березня:
Великобританія – 23
США – 60
Україна – 13

Нормальные страны после аннексии территории вообще разрывают дипотношения и закрывают границы
Вы все путаете. Аннексия территории это к РФ. У Украины территории оккупированы (с украинской точки зрения-временно).
ceba
 
Повідомлень: 2698
З нами з: 12.03.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 18:07

  Волгарь написав:В паспортах РФ уже давно нет графы национальность.

Тогда каким образом посчитан национальный состав Ханты-Мансийского АО и пр. регионов России в переписи 2010г?
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4610
З нами з: 16.08.09
Подякував: 91 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 18:09

  slavek написав: Нормальные страны после аннексии территории вообще разрывают дипотношения и закрывают границы



  ceba написав:Вы все путаете. Аннексия территории это к РФ. У Украины территории оккупированы (с украинской точки зрения-временно).


Да, Украина сама у себя аннексировала свои территории.
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4610
З нами з: 16.08.09
Подякував: 91 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 18:33

  slavek написав:
  Волгарь написав:В паспортах РФ уже давно нет графы национальность.

Тогда каким образом посчитан национальный состав Ханты-Мансийского АО и пр. регионов России в переписи 2010г?
Вы меня просто удивляете. Национальный состав региона подсчитан таким же образом каким он подсчитывался при переписи населения в Украине в 2001 - путем опроса.
Зображення
ceba
 
Повідомлень: 2698
З нами з: 12.03.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:00

  ceba написав: Вы меня просто удивляете. Национальный состав региона подсчитан таким же образом каким он подсчитывался при переписи населения в Украине в 2001 - путем опроса.


Правильно. Поэтому в паспорте национальность не нужна,ее и так знают.
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4610
З нами з: 16.08.09
Подякував: 91 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 242243244245
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Імпортний паритет: за скільки купують газ українці та...
R2 » Пон 26 бер, 2018 15:40
3 116
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 18:43
Тракторист
Українці розповіли, скільки хотіли б отримувати щомісяця 1, 2
R2 » Суб 24 бер, 2018 15:41
12 893
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 бер, 2018 13:08
Ratatui
Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Пон 19 бер, 2018 14:34
65 4720
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 бер, 2018 15:26
Scholar
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.