В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Додано: Пон 26 бер, 2018 18:12
Подолянин написав:
В медальном зачёте мы переместились на почётное третье место.
Перелік країн та кількість видворених із них російських дипломатів станом на
26 березня
:
Великобританія – 23
США – 60
Україна – 13
Нормальные страны после аннексии территории вообще разрывают дипотношения и закрывают границы
back in USSR
slavek
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Додано: Вів 27 бер, 2018 14:46
Эка невидаль.
Украинцы записывают себя русскими в паспортах и переписях. На россии так безопаснее.
В паспортах РФ уже давно нет графы национальность.
Волгарь
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Додано: Вів 27 бер, 2018 15:41
slavek написав: Подолянин написав:
В медальном зачёте мы переместились на почётное третье место.
Перелік країн та кількість видворених із них російських дипломатів станом на
26 березня
:
Великобританія – 23
США – 60
Україна – 13
Нормальные страны после аннексии территории вообще разрывают дипотношения и закрывают границы
Вы все путаете. Аннексия территории это к РФ. У Украины территории оккупированы (с украинской точки зрения-временно).
ceba
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Додано: Вів 27 бер, 2018 18:07
Волгарь написав:
В паспортах РФ уже давно нет графы национальность.
Тогда каким образом посчитан национальный состав Ханты-Мансийского АО и пр. регионов России в переписи 2010г?
back in USSR
slavek
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Додано: Вів 27 бер, 2018 18:09
slavek написав:
Нормальные страны после аннексии территории вообще разрывают дипотношения и закрывают границы
ceba написав:
Вы все путаете. Аннексия территории это к РФ. У Украины территории оккупированы (с украинской точки зрения-временно).
Да, Украина сама у себя аннексировала свои территории.
back in USSR
slavek
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Додано: Вів 27 бер, 2018 18:33
slavek написав: Волгарь написав:
В паспортах РФ уже давно нет графы национальность.
Тогда каким образом посчитан национальный состав Ханты-Мансийского АО и пр. регионов России в переписи 2010г?
Вы меня просто удивляете. Национальный состав региона подсчитан таким же образом каким он подсчитывался при переписи населения в Украине в 2001 - путем опроса.
ceba
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Додано: Вів 27 бер, 2018 19:00
ceba написав:
Вы меня просто удивляете. Национальный состав региона подсчитан таким же образом каким он подсчитывался при переписи населения в Украине в 2001 - путем опроса.
Правильно. Поэтому в паспорте национальность не нужна,ее и так знают.
back in USSR
slavek
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Додано: Вів 27 бер, 2018 21:35
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Создаваемую более двадцати лет тяжелую ракету «Ангара-А5» решено модернизировать. Таким образом носитель, совершивший первый и единственный полет в декабре 2014 года, фактически признан устаревшим. Естественно, что доводка новой ракеты поручена разработчику и производителю — находящемуся в предбанкротном состоянии «Центру Хруничева».
vladvlas
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Додано: Суб 31 бер, 2018 14:32
Волгарь написав:
В паспортах РФ уже давно нет графы национальность.
А что со свидетельством о рождении?
В последние годы произошел рост утечки мозгов из России, следует из нового исследования РАНХиГС. Сами эмигранты в числе причин, почему покинули страну, называют изменение экономический ситуации после 2014 года
В качестве причин, «выталкивающих» россиян из страны, большинство респондентов назвали «
заметное изменение экономической ситуации после 2014 года, ведущее к трудностям на рынке труда, снижению зарплат, сокращению возможностей для карьерного развития». Для четверти выехавших на первое место среди таких факторов вышли «политическая ситуация, разочарование после выборов 2012 года и особенно события 2014 года», говорится в докладе...
Врут, наверное они агенты госдепа ))
vladvlas
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