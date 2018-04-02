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Додано: Сер 04 кві, 2018 07:33
slavek Я вам могу сказать больше. Экологическая катастрофа ,как следствие хозяйственной катастрофы, в Крыму началась еще с середины 80-х годов прошлого столетия еще при Горбачеве и продолжилась при украинской власти,расцветая самостроями и дальнейшим развалом инфраструктуры. Чтобы привести в порядок Крым нужны годы и огромные финансовые вливания. Вы знали,что в украинские времена во многих населенных пунктах у населения не было нормального напряжения в эл. сети в 220 вольт?
Додано: Сер 04 кві, 2018 09:06
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Никто и не сомневался, что вы начнёте отстаивать свою любимую рассиюшку и попытаетесь стрелки перевести на Украину. Но факт есть факт - сами крымчвне в статье подтверждают что с оккупацией ситуация ухудшилась, и именно сейчас дошла до критического уровня.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 14:05
Я ничего не отстаиваю и стараюсь писать объективно.Вы и другие вроде вас пытаетесь везде в Крыму найти каку. Почему ситуация сейчас в Крыму дошла до критического уровня? По вашему получается,что это из за постройки и ремонта дорог, школ, больниц, электростанций, детсадов, парков,которые проводятся уже пятый год.
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