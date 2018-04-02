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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 07:33

slavek Я вам могу сказать больше. Экологическая катастрофа ,как следствие хозяйственной катастрофы, в Крыму началась еще с середины 80-х годов прошлого столетия еще при Горбачеве и продолжилась при украинской власти,расцветая самостроями и дальнейшим развалом инфраструктуры. Чтобы привести в порядок Крым нужны годы и огромные финансовые вливания. Вы знали,что в украинские времена во многих населенных пунктах у населения не было нормального напряжения в эл. сети в 220 вольт?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 09:06

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

ceba написав:slavek Я вам могу сказать больше. Экологическая катастрофа ,как следствие хозяйственной катастрофы, в Крыму началась еще с середины 80-х годов прошлого столетия еще при Горбачеве и продолжилась при украинской власти,расцветая самостроями и дальнейшим развалом инфраструктуры. Чтобы привести в порядок Крым нужны годы и огромные финансовые вливания. Вы знали,что в украинские времена во многих населенных пунктах у населения не было нормального напряжения в эл. сети в 220 вольт?
Никто и не сомневался, что вы начнёте отстаивать свою любимую рассиюшку и попытаетесь стрелки перевести на Украину. Но факт есть факт - сами крымчвне в статье подтверждают что с оккупацией ситуация ухудшилась, и именно сейчас дошла до критического уровня.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:05

  Faceless написав:Никто и не сомневался, что вы начнёте отстаивать свою любимую рассиюшку и попытаетесь стрелки перевести на Украину. Но факт есть факт - сами крымчвне в статье подтверждают что с оккупацией ситуация ухудшилась, и именно сейчас дошла до критического уровня.
Я ничего не отстаиваю и стараюсь писать объективно.Вы и другие вроде вас пытаетесь везде в Крыму найти каку. Почему ситуация сейчас в Крыму дошла до критического уровня? По вашему получается,что это из за постройки и ремонта дорог, школ, больниц, электростанций, детсадов, парков,которые проводятся уже пятый год.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:43

  ceba написав:slavek Я вам могу сказать больше. Экологическая катастрофа ,как следствие хозяйственной катастрофы, в Крыму началась еще с середины 80-х годов прошлого столетия еще при Горбачеве и продолжилась при украинской власти,расцветая самостроями и дальнейшим развалом инфраструктуры. Чтобы привести в порядок Крым нужны годы и огромные финансовые вливания. Вы знали,что в украинские времена во многих населенных пунктах у населения не было нормального напряжения в эл. сети в 220 вольт?
у декого з дописувачів і сьогодні напруга не та :D
А ви у курсі що у переважній більшості нас. пунктів Криму російські окупанти неспроможні сьогодні забеспечити стабільну напругу 220 В у споживачів у розетках? Напруга або відсутня або 160 або 380?
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:18

Напруга або відсутня або 160 або 380?

А Вы в курсе, что при напряжении 380 B (такое иногда бывает, когда во внутридомовую сеть по ошибке заводят 2 фазы вместо ноля и фазы) моментально сгорает 100% электробытовых приборов?
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:05

  Karp написав:у декого з дописувачів і сьогодні напруга не та :D
А ви у курсі що у переважній більшості нас. пунктів Криму російські окупанти неспроможні сьогодні забеспечити стабільну напругу 220 В у споживачів у розетках? Напруга або відсутня або 160 або 380?
Чтобы вы были в курсе ,в Крыму скоро электричества будет с избытком и еще мост откроют.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:18

  Волгарь написав:
Напруга або відсутня або 160 або 380?

...когда во внутридомовую сеть по ошибке заводят 2 фазы вместо ноля и фазы) моментально сгорает 100% электробытовых приборов?

не все выгорает... но большинство того, что включено 8)
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:23

  ceba написав:
  Karp написав:у декого з дописувачів і сьогодні напруга не та :D
А ви у курсі що у переважній більшості нас. пунктів Криму російські окупанти неспроможні сьогодні забеспечити стабільну напругу 220 В у споживачів у розетках? Напруга або відсутня або 160 або 380?
Чтобы вы были в курсе ,в Крыму скоро электричества будет с избытком и еще мост откроют...

и тогда русские оккупанты уже не 380, а по 1кВ зафигачат всем потребителям :D
А мост в небо откроют!, и нигде не будет так зашибись, как на оккупированном россиянами украинском Крымском полуострове.
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:25

не все выгорает... но большинство того, что включено

Тогда поясните свое утверждение о 380B в сети - неужели все время покупают новые холодильники, которые работают круглосуточно и должны выгореть в этом случае ВСЕ?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:33

  Karp написав:и тогда русские оккупанты уже не 380, а по 1кВ зафигачат всем потребителям :D
А мост в небо откроют!, и нигде не будет так зашибись, как на оккупированном россиянами украинском Крымском полуострове.
Не путай, полуостров не оккупирован, а аннексирован.
ceba
 
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