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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 кві, 2018 07:33
slavek Я вам могу сказать больше. Экологическая катастрофа ,как следствие хозяйственной катастрофы, в Крыму началась еще с середины 80-х годов прошлого столетия еще при Горбачеве и продолжилась при украинской власти,расцветая самостроями и дальнейшим развалом инфраструктуры. Чтобы привести в порядок Крым нужны годы и огромные финансовые вливания. Вы знали,что в украинские времена во многих населенных пунктах у населения не было нормального напряжения в эл. сети в 220 вольт?
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ceba
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Додано: Сер 04 кві, 2018 09:06
ceba написав:slavek Я вам могу сказать больше. Экологическая катастрофа ,как следствие хозяйственной катастрофы, в Крыму началась еще с середины 80-х годов прошлого столетия еще при Горбачеве и продолжилась при украинской власти,расцветая самостроями и дальнейшим развалом инфраструктуры. Чтобы привести в порядок Крым нужны годы и огромные финансовые вливания. Вы знали,что в украинские времена во многих населенных пунктах у населения не было нормального напряжения в эл. сети в 220 вольт?
Никто и не сомневался, что вы начнёте отстаивать свою любимую рассиюшку и попытаетесь стрелки перевести на Украину. Но факт есть факт - сами крымчвне в статье подтверждают что с оккупацией ситуация ухудшилась, и именно сейчас дошла до критического уровня.
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Faceless
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Додано: Сер 04 кві, 2018 14:05
Faceless написав:
Никто и не сомневался, что вы начнёте отстаивать свою любимую рассиюшку и попытаетесь стрелки перевести на Украину. Но факт есть факт - сами крымчвне в статье подтверждают что с оккупацией ситуация ухудшилась, и именно сейчас дошла до критического уровня.
Я ничего не отстаиваю и стараюсь писать объективно.Вы и другие вроде вас пытаетесь везде в Крыму найти каку. Почему ситуация сейчас в Крыму дошла до критического уровня? По вашему получается,что это из за постройки и ремонта дорог, школ, больниц, электростанций, детсадов, парков,которые проводятся уже пятый год.
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ceba
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Додано: Чет 05 кві, 2018 14:43
ceba написав:slavek
Я вам могу сказать больше. Экологическая катастрофа ,как следствие хозяйственной катастрофы, в Крыму началась еще с середины 80-х годов прошлого столетия еще при Горбачеве и продолжилась при украинской власти,расцветая самостроями и дальнейшим развалом инфраструктуры. Чтобы привести в порядок Крым нужны годы и огромные финансовые вливания. Вы знали,что в украинские времена во многих населенных пунктах у населения не было нормального напряжения в эл. сети в 220 вольт?
у декого з дописувачів і сьогодні напруга не та
А ви у курсі що у переважній більшості нас. пунктів Криму російські окупанти неспроможні сьогодні забеспечити стабільну напругу 220 В у споживачів у розетках? Напруга або відсутня або 160 або 380?
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Karp
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Додано: Чет 05 кві, 2018 15:18
Напруга або відсутня або 160 або 380?
А Вы в курсе, что при напряжении 380 B (такое иногда бывает, когда во внутридомовую сеть по ошибке заводят 2 фазы вместо ноля и фазы) моментально сгорает 100% электробытовых приборов?
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Додано: Чет 05 кві, 2018 16:05
Karp написав:
у декого з дописувачів і сьогодні напруга не та
А ви у курсі що у переважній більшості нас. пунктів Криму російські окупанти неспроможні сьогодні забеспечити стабільну напругу 220 В у споживачів у розетках? Напруга або відсутня або 160 або 380?
Чтобы вы были в курсе ,в Крыму скоро электричества будет с избытком и еще мост откроют.
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ceba
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Додано: Чет 05 кві, 2018 16:18
Волгарь написав:
Напруга або відсутня або 160 або 380?
...когда во внутридомовую сеть по ошибке заводят 2 фазы вместо ноля и фазы) моментально сгорает 100% электробытовых приборов?
не все выгорает... но большинство того, что включено
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Додано: Чет 05 кві, 2018 16:23
ceba написав: Karp написав:
у декого з дописувачів і сьогодні напруга не та
А ви у курсі що у переважній більшості нас. пунктів Криму російські окупанти неспроможні сьогодні забеспечити стабільну напругу 220 В у споживачів у розетках? Напруга або відсутня або 160 або 380?
Чтобы вы были в курсе ,в Крыму скоро электричества будет с избытком и еще мост откроют...
и тогда русские оккупанты уже не 380, а по 1кВ зафигачат всем потребителям
А мост в небо откроют!, и нигде не будет так зашибись, как на оккупированном россиянами украинском Крымском полуострове.
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Додано: Чет 05 кві, 2018 16:25
не все выгорает... но большинство того, что включено
Тогда поясните свое утверждение о 380B в сети - неужели все время покупают новые холодильники, которые работают круглосуточно и должны выгореть в этом случае ВСЕ?
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Волгарь
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Додано: Чет 05 кві, 2018 16:33
Karp написав:
и тогда русские оккупанты уже не 380, а по 1кВ зафигачат всем потребителям
А мост в небо откроют!, и нигде не будет так зашибись, как на оккупированном россиянами украинском Крымском полуострове.
Не путай, полуостров не оккупирован, а аннексирован.
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ceba
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