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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 кві, 2018 17:52
ceba написав: Karp написав:
и тогда русские оккупанты уже не 380, а по 1кВ зафигачат всем потребителям
А мост в небо откроют!, и нигде не будет так зашибись, как на оккупированном россиянами украинском Крымском полуострове.
Не путай, полуостров не оккупирован, а аннексирован.
Вкрадений.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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