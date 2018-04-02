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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 244245246247
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:52

  ceba написав:
  Karp написав:и тогда русские оккупанты уже не 380, а по 1кВ зафигачат всем потребителям :D
А мост в небо откроют!, и нигде не будет так зашибись, как на оккупированном россиянами украинском Крымском полуострове.
Не путай, полуостров не оккупирован, а аннексирован.
Вкрадений.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:20

budivelnikВ таком географическом деле нет воров - есть ротозеи.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:41

  ceba написав:budivelnikВ таком географическом деле нет воров - есть ротозеи.
Дай Боже всім таким як ти- сусідів які думають так само як ти...
Життя для вас вийде райське.Хтось з тебе ротозея зробить, з когось ти.Так і будете жити в постійних радостях.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:06

budivelnik Обокраденный в Крыму Петр Алексеевич и собственно говоря, воры.
ceba
 
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