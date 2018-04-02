Вкрадений.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 кві, 2018 17:52
Вкрадений.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 05 кві, 2018 19:41
Дай Боже всім таким як ти- сусідів які думають так само як ти...
Життя для вас вийде райське.Хтось з тебе ротозея зробить, з когось ти.Так і будете жити в постійних радостях.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 05 кві, 2018 20:06
budivelnik Обокраденный в Крыму Петр Алексеевич и собственно говоря, воры.
Додано: Чет 05 кві, 2018 20:11
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Не знаю яким холодильником ви користуєтесь, але самсунг у мене, наприклад, має вбудований вольт контроль, і я його ще підключив через реле контролю напруги.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 05 кві, 2018 20:12
Дурень ти і не лікуєшся.
Людина сама приїхала не на танку і без зелених чоловічків щоб домовитись
Те що бидломаса його заплювала-так від мишебратєв нічого іншого й не очікувалось.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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