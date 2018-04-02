Вкрадений.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 17:52
Вкрадений.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 05 кві, 2018 19:41
Дай Боже всім таким як ти- сусідів які думають так само як ти...
Життя для вас вийде райське.Хтось з тебе ротозея зробить, з когось ти.Так і будете жити в постійних радостях.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 05 кві, 2018 20:06
budivelnik Обокраденный в Крыму Петр Алексеевич и собственно говоря, воры.
Додано: Чет 05 кві, 2018 20:11
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Не знаю яким холодильником ви користуєтесь, але самсунг у мене, наприклад, має вбудований вольт контроль, і я його ще підключив через реле контролю напруги.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 05 кві, 2018 20:12
Дурень ти і не лікуєшся.
Людина сама приїхала не на танку і без зелених чоловічків щоб домовитись
Те що бидломаса його заплювала-так від мишебратєв нічого іншого й не очікувалось.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 05 кві, 2018 22:11
Ты называешь людей проживающих в Крыму такими словами как "дурень ти і не лікуєшся,бидломаса,мишебратєв" и думаешь этим заставить их поменять выбранное ими 4 года назад решение. Не перекрытие канала , не взрывы электроопор ,не блокада ,не весьмирсвами не изменит ситуацию ибо правда не на твоей стороне.
Додано: Чет 05 кві, 2018 22:22
1 Чим довше ви будете в Криму один в одного красти бо це модно і по расейські - тим швидше поділитесь на бидломасу і нормальних
Нормальним ми раді
Бидлу яке поважає тільки право вкрасти - ні в Криму ні в Європі робити нічого.
2 Від електрики ви самі відмовились не підписавши угоду
Вода наша , друзям ми її віддавали просто так- вороги хай пють свою
3 Туристи не їдуть не тому що ми забороняєм - а тому що ви вихваляєте право вкрасти чи це не ваша фраза
Відпочинок і страх що вкрадуть - речі не сумісні.
Тому варіться в своєму соку самі, поки не зваритесь
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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