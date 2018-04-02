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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 245246247248
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:37

  19yuriy91 написав:
ceba писал(а):
В таком географическом деле нет воров - есть ротозеи.

отличная, пацанская логика.
как грится - без лоха и жизнь плоха. :mrgreen:
вполне в духе совр. рос. политики. в том числе и внутренней.
Изменения на политической карте Украины и весь тот бардак который сопровождает страну это как раз заслуга украинской политики, внешней и внутренней ,находящейся под всесторонним влиянием Запада. С этого начиналось в 90-е.ЗображенняЗображення Зображення Теперь при полном крахе украинской политики вы ищите виноватых. Виноваты вы сами.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:08

  ceba написав:
  19yuriy91 написав:
ceba писал(а):
В таком географическом деле нет воров - есть ротозеи.

отличная, пацанская логика.
как грится - без лоха и жизнь плоха. :mrgreen:
вполне в духе совр. рос. политики. в том числе и внутренней.
Изменения на политической карте Украины и весь тот бардак который сопровождает страну это как раз заслуга украинской политики, внешней и внутренней ,находящейся под всесторонним влиянием Запада. С этого начиналось в 90-х.Зображення


такой куйни, шо ты постишь, в тырнете - мульён и больше.
можно сюда ишо про дамбаских рабов и кусок дамбаской земли приплести. :mrgreen:
уровень ....
19yuriy91
 
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  #<1 ... 245246247248
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