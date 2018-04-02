Изменения на политической карте Украины и весь тот бардак который сопровождает страну это как раз заслуга украинской политики, внешней и внутренней ,находящейся под всесторонним влиянием Запада. С этого начиналось в 90-е.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:37
Изменения на политической карте Украины и весь тот бардак который сопровождает страну это как раз заслуга украинской политики, внешней и внутренней ,находящейся под всесторонним влиянием Запада. С этого начиналось в 90-е.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:08
такой куйни, шо ты постишь, в тырнете - мульён и больше.
можно сюда ишо про дамбаских рабов и кусок дамбаской земли приплести.
уровень ....
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