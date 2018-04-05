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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 245246247248
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:37

  19yuriy91 написав:
ceba писал(а):
В таком географическом деле нет воров - есть ротозеи.

отличная, пацанская логика.
как грится - без лоха и жизнь плоха. :mrgreen:
вполне в духе совр. рос. политики. в том числе и внутренней.
Изменения на политической карте Украины и весь тот бардак который сопровождает страну это как раз заслуга украинской политики, внешней и внутренней ,находящейся под всесторонним влиянием Запада. С этого начиналось в 90-е.ЗображенняЗображення Зображення Теперь при полном крахе украинской политики вы ищите виноватых. Виноваты вы сами.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:08

  ceba написав:
  19yuriy91 написав:
ceba писал(а):
В таком географическом деле нет воров - есть ротозеи.

отличная, пацанская логика.
как грится - без лоха и жизнь плоха. :mrgreen:
вполне в духе совр. рос. политики. в том числе и внутренней.
Изменения на политической карте Украины и весь тот бардак который сопровождает страну это как раз заслуга украинской политики, внешней и внутренней ,находящейся под всесторонним влиянием Запада. С этого начиналось в 90-х.Зображення


такой куйни, шо ты постишь, в тырнете - мульён и больше.
можно сюда ишо про дамбаских рабов и кусок дамбаской земли приплести. :mrgreen:
уровень ....
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:41

19yuriy91 Ты можешь приплетать ,что хочешь и кого хочешь. Решению проблемы в твою пользу это не поможет. Геройских клоунов с приведенного мной фото я лично видел в Севастополе на пр. Нахимова в 92 году, они если не изменяет мне память еще тогда ж.д. пути перекрывали вот и доперекрывались.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:58

  ceba написав:budivelnik Ты все перепутал. Крым мой и, я в нем живу,в нем живут мои дети и внуки. Мы у тебя ничего не крали, ты сам потерял,а теперь истеришь.Мне до твоего зачуханного села дела нет.Конец связи.
Злодій завжди шукає виправдання власним злочинам...
Тепер турки в ЄС ,українці в Кубані - можуть вимагати приєднання до Турції ЄС , а Кубань до України - бо вони там жили ?
Чи чеченці мають право відєднатись від педераційників ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:12

  ceba написав:19yuriy91 Ты можешь приплетать ,что хочешь и кого хочешь. Решению проблемы в твою пользу это не поможет. Геройских клоунов с приведенного мной фото я лично видел в Севастополе на пр. Нахимова в 92 году, они если не изменяет мне память еще тогда ж.д. пути перекрывали вот и доперекрывались.

в отличии от тебя, я сюда ничего не приплетаю.
то что это клоуны, возможно ты и прав.
неужели ты думаешь, что именно клоуны решают что то?
а может всё же кукловоды, которые ими руководят(манипулируют).
к тому же,я тебе могу накидать фото с парашинскими клоунами, в том числе и в крыму. в том числе и до "событий". всякие руцкие блоки и пр. маргиналов.
парашинские провокаторы очень мастаки в своём грязном ремесле, у себе никуя делать не хотят, тока и шарят по всему миру, ищут - где б ишо нагадить.
примеры надо приводить?

в принципе, мне покуй на тот крым.
захожу сюда ради интереса, видя "Сейчас обсуждается".
а вот шо тебе(и подобным) неймётся, для меня давно загадка.
сидел бы да наслаждался себе да с другими скрепниками всеми прелестями.
мазохист шоле.... или думаеш кого переманить? :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 18:06

  ceba написав:Крым мой...
А где находятся могилы ваших дедов?
vladvlas
 
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