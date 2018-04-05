Изменения на политической карте Украины и весь тот бардак который сопровождает страну это как раз заслуга украинской политики, внешней и внутренней ,находящейся под всесторонним влиянием Запада. С этого начиналось в 90-е.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:37
Изменения на политической карте Украины и весь тот бардак который сопровождает страну это как раз заслуга украинской политики, внешней и внутренней ,находящейся под всесторонним влиянием Запада. С этого начиналось в 90-е.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:08
такой куйни, шо ты постишь, в тырнете - мульён и больше.
можно сюда ишо про дамбаских рабов и кусок дамбаской земли приплести.
уровень ....
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:41
19yuriy91 Ты можешь приплетать ,что хочешь и кого хочешь. Решению проблемы в твою пользу это не поможет. Геройских клоунов с приведенного мной фото я лично видел в Севастополе на пр. Нахимова в 92 году, они если не изменяет мне память еще тогда ж.д. пути перекрывали вот и доперекрывались.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:58
Злодій завжди шукає виправдання власним злочинам...
Тепер турки в ЄС ,українці в Кубані - можуть вимагати приєднання до Турції ЄС , а Кубань до України - бо вони там жили ?
Чи чеченці мають право відєднатись від педераційників ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:12
в отличии от тебя, я сюда ничего не приплетаю.
то что это клоуны, возможно ты и прав.
неужели ты думаешь, что именно клоуны решают что то?
а может всё же кукловоды, которые ими руководят(манипулируют).
к тому же,я тебе могу накидать фото с парашинскими клоунами, в том числе и в крыму. в том числе и до "событий". всякие руцкие блоки и пр. маргиналов.
парашинские провокаторы очень мастаки в своём грязном ремесле, у себе никуя делать не хотят, тока и шарят по всему миру, ищут - где б ишо нагадить.
примеры надо приводить?
в принципе, мне покуй на тот крым.
захожу сюда ради интереса, видя "Сейчас обсуждается".
а вот шо тебе(и подобным) неймётся, для меня давно загадка.
сидел бы да наслаждался себе да с другими скрепниками всеми прелестями.
мазохист шоле.... или думаеш кого переманить?
Додано: Суб 07 кві, 2018 21:07
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